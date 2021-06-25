Для проведения переписи населения введут идентификацию по номеру мобильного

Для интернет-раунда Всеукраинской переписи населения будет введен сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона.

Об этом сообщил министр Кабинет министра Олег Немчинов в Telegram.

По его словам, во время онлайн-заседания Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения было презентовано состояние подготовки к проведению Всеукраинской переписи населения 2023 года.

Также были презентованы материалы пробной переписи населения, которая состоялась в 2019 году в части Оболонского района города Киева, а также Бородянского района Киевской области, Песковской ОТГ (поселок Песковка, села Раска и Мигалки). Общее количество респондентов составило 32 тыс. человек.

По окончанию заседания было договорено:

актуализировать цифровой картографический материал, изготовленный для нужд Всеукраинской переписи населения;

модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования Всеукраинской переписи населения;

внедрить сервис для идентификации респондентов с помощью номера телефона (мобильного) в подсистеме сбора переписных данных во время интернет-раунда Всеукраинской переписи населения (получения ответов респондентов на вопросы согласно программе Всеукраинской переписи населения через интернет).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил проект распоряжения "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения".

До этого Кабинет министров отказался от плана провести классическую перепись населения в 2020 году и, возможно, в 2021 году.

В январе 2020 года бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37,29 млн человек (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.