Тесты на коронавирус при въезде из четырех стран введут со 2 июля, – Минздрав

Со 2 июля иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывающим в Украину из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, РФ и Португалии, при въезде необходимо будет пройти экспресс-тестирование на антиген.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу", - заявил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Для пересечения государственной границы иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывших из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, России, Португалии или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14, нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска экспресс-тестирование на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2. При наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину.

В случае отсутствия такого результата или отказа от тестирования пограничник отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 закона Украины "О пограничном контроле".

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто младше 12 лет) и прибыли в Украину из вышеперечисленных стран, также осуществляют экспресс-тестирование. В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Сотрудники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля до санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются за пределами территории пунктов пропуска через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Новые нормы будут действовать со 2 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что коронавирус типа "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей.