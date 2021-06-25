Кабмин объявил конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы

Кабинет министров Украины объявил конкурс на занятие должности председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом говорится в распоряжении правительства №676-р от 23 июня 2021 года.

"Согласно части второй статьи 23 закона Украины "О государственной службе" объявить с 24 июня 2021 года конкурс на занятие должности председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с определением условий проведения конкурса согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Кандидат на данную должность, помимо ряда требований к компетентности, должен иметь степень высшего образования не ниже магистра, опыт работы не менее семи лет, опыт работы на госдолжностях не ниже категорий "А" или "Б", свободно владеть государственным и английским (французским) языком.

Должность главы Госпродпотребслужбы предполагает зарплату в 29,4 тыс. грн в месяц. Главе ведомства также полагаются надбавки к должностному окладу, ряд регламентированных статьей 52 закона "О государственной службе" надбавок, а также дополнительные стимулирующие выплаты, утвержденные постановлением Кабмина №15 от 18 января 2017 года.

Должность главы Госпродпотребслужбы с октября 2020 года по нынешнее время занимает Владислава Магалецкая, в 2014 года работавшая заместителем министра аграрной политики и продовольствия.