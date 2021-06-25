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Отстраненные по решению СНБО таможенники вернулись на работу и получат повышение зарплат (обновлено)

Отстраненные по решению СНБО таможенники вернулись на работу и получат повышение зарплат (обновлено)

Большинство из отстраненных по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за вероятных контактов с контрабандистами 200 таможенников вернулись к исполнению служебных обязанностей, так как срок их отстранения истек.

Об этом говорится в сообщении Государственная таможенная служба в Telegram.

В ведомстве напомнили, что на заседаниях СНБО 2 и 15 апреля был обнародован список лиц, подозреваемых в контрабанде и нарушениях таможенных правил, в отношении которых были применены санеции. В дальнейшем правоохранительными органами была передана информация о возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к этим подсанкционным субъектам.

На основании указанной информации были начаты дисциплинарные производства на предмет возможных контактов таможенников с представителями компаний и физическими лицами из санкционного списка. На время дисциплинарных процедур почти 200 сотрудников таможен были отстранены от выполнения служебных обязанностей.

"Часть из них уволились с должностей, а в остальных случаях были проведены проверки и опросы, собранные документы и направлены в правоохранительные органы, в пределах полномочиях которых находится дальнейшее сопровождение расследования и принятия соответствующих решений. Сегодня дисциплинарные производства практически завершены, срок отстранения, предусмотренный законодательством, истек, и основная часть отстраненных людей вернулась к работе. Законных оснований не пускать их на рабочие места у Гостаможслужбы нет", – сказано в сообщении.

В то же время в ведомстве обещают, что вернувшихся к работе после отстранения таможенников переведут на контракт, что подразумеваем повышение заработной платы, но более жесткие меры контроля. 

"С 1 июля нормативно-правовая ситуация изменится, таможня начинает работать как единое юридическое лицо. В рамках реорганизации 70% работников переводятся в новую структуру на контрактной основе с полугодовым испытательным сроком. Контракт, с одной стороны, предусматривает повышение базовых ставок заработной платы для таможенников. С другой стороны, контракт предусматривает жесткие механизмы контроля, важнейший из которых – проверка на добропорядочность путем применения полиграфа и мониторинга образа жизни таможенника", – пообещал заместитель председателя Таможенной службы Владислав Суворов.

"Работники таможен, которые были отстранены от исполнения служебных обязанностей вследствие возможных контактов с лицами, в отношении которых СНБО наложены персональные санкции, первыми пройдут проверку на добропорядочность после перевода на контрактную форму работы. По ее результатам могут быть сделаны организационные выводы вплоть до расторжения контракта и увольнения", – добавил чиновник.

В случае возникновения вопросов о добропорядочности они сначала будут вынесены на рассмотрение специальной комиссии. А если объяснения комиссия сочтет недостаточно убедительными, возможна проверка с использованием полиграфа.

Как сообщила Государственная таможенная служба в ответе на информационный запрос Zaxid.net, ведомство закрыло дисциплинарные производства в отношении 127 таможенников, которые были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде. Сейчас производства продолжаются только по 22 таможенникам.

Как сообщалось, 3 июня, около города Броды, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при обыске транспортного средства начальника одного из таможенных постов обнаружили и изъяли $704,3 тыс.

По данным следствия, он систематически собирал деньги, полученные за содействие незаконному перемещению грузов через границу без уплаты таможенных платежей, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Как уточнили в Государственной таможенной службе, средства были обнаружены при обыске автомобиля, которым пользовался начальник смены таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни Михаил Бурдейный. Он был среди 100 работников таможни, отстраненных от выполнения своих должностных обязанностей после заседания СНБО 2 апреля, но вернулся к работе после того, как срок отстранения истек.

Напомним, 2 апреля СНБО принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к организации контрабанды. Президент Владимир Зеленский сообщил, что по расчетам экспертов убытки из-за контрабанды для госбюджета достигают 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.

Автор: 

Джерело:  Гостаможня


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Топ коментарі
+36
вот и вся клоунада "санкций" от бесноватого квартального шута

таможня указала зеленскому его место у п*араши))
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25.06.2021 18:07
+29
Класний сюжет для програми "квартал-95"....
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25.06.2021 16:39
+13
похоже Зеля так из образа Голобородьки не вышел, но это все игра и показуха для даунов. Печально что даунам это понять не дано
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26.06.2021 17:04
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Класний сюжет для програми "квартал-95"....
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25.06.2021 16:39 Відповісти
Интересно эти мрази поют сейчас песенки про войну и кровавого барыгу? Никогда не мог смотреть это рыгалово для дебилов...
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26.06.2021 11:27 Відповісти
вот и вся клоунада "санкций" от бесноватого квартального шута

таможня указала зеленскому его место у п*араши))
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25.06.2021 18:07 Відповісти
Дебилизм продолжается.
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25.06.2021 19:18 Відповісти
Самі себе перевірили і нічого не виявили. Всі чесні, ура! Отак треба реформи робити!
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25.06.2021 19:21 Відповісти
Потрідно знати відповіді на запитання: ,,Кому, коли і скільки?".
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27.06.2021 18:57 Відповісти
Самі себе перевірили і нічого не виявили. Всі чесні, ура! Отак треба реформи робити!
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25.06.2021 19:29 Відповісти
зебуины тащатся!
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25.06.2021 20:55 Відповісти
зеленский обул лохов
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26.06.2021 02:11 Відповісти
и клали они на тебя гарант и на твоё РНБО большой и толстый йух! и так во всём остальном - то что ты декларируешь всё это для пересичных гоев-дятлов ко торые за тебя голосовали!!! а на самом деле ни одного посаженного ни одного наказанного , даже мертвечук руководит своей зажопа из дома и смеётся над тобой!!!
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26.06.2021 09:52 Відповісти
І над 73% ,,мудрих українців".
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27.06.2021 18:58 Відповісти
таможенники вернулись на работу и получат повышение зарплат

Хух! А я уже изнервничался. И не забудьте лтдать им ваьло за вынужденные прогулы. *****.
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26.06.2021 12:49 Відповісти
ЗА ПРОГУЛИ, ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК РНБО.
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27.06.2021 12:42 Відповісти
похоже Зеля так из образа Голобородьки не вышел, но это все игра и показуха для даунов. Печально что даунам это понять не дано
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26.06.2021 17:04 Відповісти
еврее интеграция
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26.06.2021 17:20 Відповісти
Це шо.... і був їхній план !???
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26.06.2021 17:31 Відповісти
Раз таможенники оказались не виновными, значит надо разогнать этот СНБО
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26.06.2021 18:15 Відповісти
Тепер чекаєм тріумфального повернення медведчука.
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26.06.2021 18:22 Відповісти
Кожний епізод провалу має свою ціну та винних, які повинні законодавчо відповідати за такий позор державного управління.
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26.06.2021 22:05 Відповісти
100 ПРОЦЕНТІВ ПІТРИМУЮ.
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27.06.2021 12:43 Відповісти
ПРОЦЕНТIВ???
- Хлопцi а де тут ОСТАНIВКА?
- Зупинка за перехрестям, а ти москалику вже приїхав...
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29.06.2021 07:24 Відповісти
і.... й стид чесне слово.
НІКОГО не приняли. не задокументвали "работу". Всі такі чесні. на одну зарплату живуть. Майбах - мамин, хатина - татина. Так і живуть митарі.
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26.06.2021 22:47 Відповісти
Это просто сказка какая-то...
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27.06.2021 00:02 Відповісти
бо план по заготовкам немає кому виконувати
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27.06.2021 05:53 Відповісти
И не нужно спрашивать - почему нас не берут в НАТО и ЕС? Это не государство,это позор! Судебная система вернёт всю страну под Орду!
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27.06.2021 11:14 Відповісти
У нас система не судебная, а прокурорская. В подавляющем большинстве случаев всё решают до суда.
Ни одно из этих 200 дел до суда не дошло. А прокуроры стали еще богаче.
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27.06.2021 16:17 Відповісти
О нашей системе можно сказать вернее - судейско-прокурорская. Те дела, что замять прокуратура не успела, или не смогла, получат оправдательный приговор в суде, плюс компенсации "подсудимым" за "моральный ущерб". Рука руку моет, вдобавок и "корпоративная этика" присутствует.
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28.06.2021 14:40 Відповісти
Це не судова система повертає нас до орди, а 73% ,,мудрих українців".
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27.06.2021 19:01 Відповісти
"И стал пёс жить как прежде. Даже ещё лучше. Со временем забылись прошлые неприятности. Всё забылось."
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27.06.2021 13:21 Відповісти
Отстраненные по решению СНБО таможенники вернулись на работу и получат повышение зарплат - Цензор.НЕТ 2742
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28.06.2021 14:41 Відповісти
Может для борьбы с таможенной мафией Кварталу-95 снять сериал?
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28.06.2021 00:49 Відповісти
Позор такой зелёной власти, величайший позор!!!
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28.06.2021 08:31 Відповісти
Это как с брилиантовыми прокурорами , так никто и не сидит 😡
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28.06.2021 11:28 Відповісти
и так - во всем.
Так же Вова "поборол" копателей янтаря, так же "прекратил" незаконные вырубки леса, так же "изжил" коррупцию на самых верхах и прочая, и прочая...
А впереди у него - планов громадьЁ!
День и ночь думает, как, развивая бурную деятельность, никуя не сделать!
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28.06.2021 13:19 Відповісти
В.А.Зеленский, должен соблюдать Конституцию и действующее законодательство. Если этот факт имеет место быть, то это подстава его команды. Бабло решает все, а самое главное, лишает веру в государство. На этом фронте перемирия быть не может, а по факту - сдача государства врагу, ведь ФСБ в курсе вопроса и все причастные потенциальные цели вербовки, зачем создавать 5-ю колону???.
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29.06.2021 01:49 Відповісти
Ця пліснява вже реально задовбала своїми недолугими вчинками!
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29.06.2021 11:59 Відповісти
Всем спасибо! Концерт окончен! Ждите новых премьер осенью.
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29.06.2021 11:59 Відповісти

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