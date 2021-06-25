Германия разрешила въезд для украинцев после вакцинации Pfizer или AstraZeneca

Германия с 25 июня разрешила въезд с туристической целью и для посещения друзей, знакомых и родственников гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными ЕС.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине.

"С 25 июня 2021 года въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможен. Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможен", – сказано в сообщении.

Право въезда имеют те, кто получил прививку вакцинами, которые признаны Европейским агентством по лечебным средства – это Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (новое название AstraZeneca) и Janssen от Johnson&Johnson, если со дня прививки последней необходимой дозой вакцины прошло менее 14 дней. В Украину в небольших количествах поставляется только Pfizer и AstraZeneca, больше всего закуплено китайской вакцины CoronaVac, которая пока не одобрена в ЕС.

Для въезда необходимо предоставить цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках. Документ должен содержать персональные данные, дату вакцинации и количество вакцин, их название, название заболевания, от которого прививали и информацию об ответственном за проведение вакцинации или выдачу сертификата.

В сообщении отмечается, что для тех, кто переболел коронавирусом прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Для подтверждения полной вакцинации им необходимо также доказать, что перед прививкой они болели коронавирусом SARS-CoV-2 с помощью положительного результата ПЦР-теста. Подтверждение выздоровления должно быть на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках в электронном виде или в бумажной форме.

Лица, которым еще не исполнилось 12 лет и которые еще не получили прививки против коронавируса, могут при наличии у них документального подтверждения о тесте (ПЦР или антиген-тест) въезжать в Германию в сопровождении одного или обоих полностью вакцинированных родителей. Лицам, которым еще не исполнилось 6 лет, подтверждение тестирования при этом не требуется.