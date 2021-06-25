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СБУ обнаружила схему присвоения средств на ремонте дорог в Черкасской области

СБУ обнаружила схему присвоения средств на ремонте дорог в Черкасской области

Служба безопасности Украины заблокировала схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории Черкасской области. Сделка нанесла государству ущерб в размере почти 2 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, противоправную деятельность организовал директор местной строительной компании. В 2019 году он заключил несколько договоров с госпредприятием автодорожной отрасли региона. Все они - на проведение ремонта дорог в Звенигородском районе.

"Установлено, что часть бюджетных денег, которые были выделены на реализацию соответствующих инфраструктурных проектов, участники схемы вывели в тень. Для этого они вносили в бухгалтерскую документацию недостоверные сведения об объемах использованных строительных материалов и выполненных работ", – сказано в сообщении.

Сейчас руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о причастности к сделке других лиц, в том числе должностных лиц госпредприятия.

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Джерело:  СБУ


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Заступаючи на державну службу, чиновники в Україні думають не про те, як краще працювати, а про те, як побільше і безкарно вкрасти. Коли ЗЕ буде крадунам руки відрубувати, як у фільмі? Потрібен дозвіл і згода громадян України? Проведи референдум, ти його точно отримаєш.
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25.06.2021 20:37 Відповісти

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