Зеленский назначил новый состав Нацкомиссии по связи и информатизации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Об этом говорится в указе президента Украины №270 от 25 июня 2021 года.

Как сообщается, в связи с окончанием срока полномочий уволены: Владимир Гресько, Сергей Дзюба и Виктор Лагошин. Их полномочия, согласно положению о работе НКРСИ, должны были закончиться еще в 2020 году.

Шестерых членов и главу НКРСИ сроком на шесть лет своим указом назначает президент Украины.

Также указом №271 президент назначил пятерых членов НКРСИ:

директор по информационно-телекоммуникационному направлению ГП Украинский государственный центр радиочастот Виктория Трощенко;

экс-глава НКРСИ (с мая по июль 2014) Андрей Семенченко;

экс-сотрудница НКРСИ Лилия Мальон;

директор департамента Администрации Госспецсвязи Николай Ткаченко;

экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник.

Кроме них в состав НКРСИ входят член комиссии Александр Бисюк (назначен в июне 2016 года) и глава НКРСИ Александр Животовский (был переназначен Петром Порошенко 14 мая 2019 года).