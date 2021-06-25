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Київ (4602) Київрада (309) трамвай (120)

Киевсовет утвердил решение продлить линию скоростного трамвая в центр города

Киевсовет утвердил решение продлить линию скоростного трамвая в центр города

Борщаговскую линию скоростного трамвая в Киеве продлят до станции метро "Дворец спорта", что позволит улучшить транспортное сообщение с центральной частью города.

Такое решение на пленарном заседании 24 июня поддержали 67 депутатов, передает пресс-служба Киевсовета.

Проект "Киевская городская мобильность", реализация которого планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития, предусматривает удлинение Борщаговской линии скоростного трамвая в центр Киева. Для этого планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструировать Вокзальную площадь.

Как сообщалось, Киев ведет переговоры с международными финансовыми учреждениями о финансировании строительства новой трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальная площадь.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Киевпастранс", которое в течение 2020-2021 годов должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации. Поэтому, непосредственно строительство начнется не раньше, чем в 2021 году.

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Печально, что все в Киеве решают понаехавшие идиоты!
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25.06.2021 22:20 Відповісти
C десяток лет назад эту линию ликвидировали чтобы разгрузить улицы для машин. А теперь проложим снова трамвайные линии чтобы разгрузить метро. Здорово деньги города дерибанить разными способами.
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26.06.2021 12:28 Відповісти
Кака\я Жилянская-Сакчсаганского?
Прокладывайте трамвай вдоль железной дороги или ещё круче - поверх Лыбеди!
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26.06.2021 12:55 Відповісти

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