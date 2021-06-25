"Нафтогаз" пересмотрит планы по бурению для увеличения добычи газа, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" пересматривает планы по бурению для увеличения добычи природного газа.

Об этом глава правления компании Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, мы будем увеличивать добычу, и уже в ближайшее время. Для этого сейчас пересматриваем наши планы бурения и проведения соответствующих работ на имеющемся фонде скважин", – сказал Витренко.

По словам главы "Нафтогаза", существующая мировая тенденция к увеличению цен на углеводороды также способствует проведению работ и операций, которые ранее не имели экономического смысла из-за низких цен.

"Более того, мы пересматриваем подход, потому что раньше он был упрощенный и неправильный. Смотрели на срок окупаемости, причем искусственный и слишком агрессивный, который имеет смысл для маленьких коммерческих, а не крупных компаний. Обычно смотрят не на срок окупаемости, а на дисконтированный денежный поток. Это более сложное моделирование, но более правильный подход", – добавил он.

Витренко также напомнил, что "Нафтогаз" является национальной государственной компанией, поэтому должен прилагать больше усилий для наращивания внутренней добычи, чем частные коммерческие компании.

"Если для частной коммерческой компании бурить или делать какие-то операции могут не иметь экономического смысла, учитывая полную сумму ренты, которую нужно платить, то для национальной компании понятно, что даже если на отдельной скважине она не достигает положительного экономического эффекта с учетом ренты, то все равно есть положительный эффект для государства", – считает глава НАК.

Как сообщалось, "Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 годах, нарастив запасы в 1,8 раза. При этом доля инвестиций в новые месторождения с 2023 года превысит инвестиции в уже разведанные.

В компании отмечали, что группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать к процессам сторонних инвесторов.

Напомним, "Укргаздобыча", которая входит в дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча", в 2020 года сократила добычу товарного газа на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 13,45 млрд куб. м, а валовая добыча компании составила 14,23 млрд куб. м.