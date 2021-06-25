Нацкомиссия установила минимальные цены на внутрисуточном рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), установила предельную минимальную цену (price cap) на электроэнергию на внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 100,5% цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) до 1 октября.

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление №766 от 8 апреля 2020 года о действиях участников рынка на период карантинных ограничений было принято на заседании НКРЭКУ в пятницу, 25 июня, передает Интерфакс-Украина.

Как уточнил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, период действия минимальной цены на ВСР до 1 октября является условным и комиссия может пересмотреть эту дату на основании мониторинга результатов принятого решения.

"Пока мы поддерживаем, однако это не означает, что это железно, потому что это действие настолько новое, что мы будем мониторить еженедельно. По крайней мере, можем вернуться и отменить в любой момент или изменить", − отметил Тарасюк.

Согласно документу, участники РСВ и ВСР до 1 октября 2021 года в своих заявках на торги на ВСР в ОЭС должны указывать цены на электроэнергию не менее 100,5% от цены РСВ.

В обосновании к принятию такого решения комиссия ссылается на предложения Министерства энергетики и госпредприятия "Оператор рынка" о временном внедрении минимальной цены на ВСР с целью урегулирования проблемных вопросов ценообразования на нем.

В обосновании указывается, что на ряде совещаний в Минэнерго неоднократно поднимался вопрос финансового сбалансирования участников рынка с целью, в частности накопления производителями электроэнергии необходимых средств для проведения ремонтной кампании и обеспечения запасов угля.

Кроме того, стабилизация рынка является важной составляющей процесса интеграции украинской и европейских энергосистем, отмечается в обосновании к проекту решения.

Как сообщалось, в начале июня Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с просьбой ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ/ВСР, на период профицита отменить ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, а также временно установить минимальную цену на ВСР на уровне не ниже РСВ, на РСВ – не ниже себестоимости НАЭК "Энергоатом".

Комиссия со своей стороны обязала участников рынка (кроме производителей электроэнергии и ГП "Гарантированный покупатель") при осуществлении операций купли и продажи электроэнергии по двухсторонним договорам (ДД), на рынке "на сутки вперед" или импорта/экспорта избегать отрицательного сальдо объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне ОЭС Украины.

Кроме того, позже НКРЭКУ повысила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии на РСВ и ВСР. Для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) максимальная предельная цена будет составлять 1 243,71 грн/МВт-ч, для часов максимальной нагрузки (c 07:00 до 23:00) – 2 655,99 грн/МВт-ч.