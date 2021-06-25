В Тернополе обнаружили схему изготовления поддельных результатов тестов на COVID-19

В Тернополе прокуратура разоблачила четырех человек по факту изготовления поддельных документов о результатах ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющего услуги по трудоустройству граждан за границей, организовали схему изготовления и реализации поддельных документов о результатах тестов на COVID-19, якобы выданных лицензированным медицинским учреждением. Двое фигурантов привлекли еще двух сообщников.

Стоимость одной фальшивой справки колебалась от 200 до 500 грн."Документы" использовались для пересечения границы.

Во время проведения обысков по адресам проживания и работы подозреваемых изъяты десятки готовых поддельных справок, бланки, средства для их изготовления и компьютерная техника.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.