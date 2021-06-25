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Кабмин продлит действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц, – Минэнеро

Кабмин продлит действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц, – Минэнеро

Министерство энергетики инициировало продолжение срока действия действующих спецобязательств участников рынка электроэнергии (ПСО) до 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новая модель ПСО должна реализовать два главных задания: защитить социально уязвимые слои населения через снижение и прогнозированность тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Для этого нужно определить точную сумму средств, необходимую рынку.

"Ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО", – говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что неоднократно обращались к Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о необходимости срочного реагирования: часть мер НКРЭКУ принята. Теперь в ведомстве ожидают в первой половине июля принятия следующих решений, которые помогут стабилизировать рынок.

"Это создаст условия для возможности использования объективных данных для надлежащего исчисления модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта", – подчеркнули в Минэнерго.

Как сообщалось, постановлением №439 действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч с НДС продлено до 1 июля 2021 года, а также внесены изменения в спецобязательства на рынке электроэнергии (ПСО).

При этом "Энергоатом" должен обеспечить электроэнергией население в Объединенной энергосистему Украины (ОЭС), а "Укргидроэнерго" – в торговой зоне Бурштынского энергоострова (БуОс).

Цена электроэнергии для госкомпаний составит разницу между тарифом для населения (1,4 грн/кВт-ч без НДС) и суммой тарифов на передачу (около 0,29 грн/кВт-ч), на распределение (в среднем около 1 грн/кВт-ч) и поставку (в среднем около 0,1 грн/кВт-ч). Цена электроэнергии для госкомпаний должна быть не меньше 0,01 грн/кВт-ч за исключением территорий, где сумма тарифов на передачу, распределение и поставку превышает тариф для населения.

Согласно прежней схеме спецобязательств "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" поставляли электроэнергию госпредприятию "Гарантированный покупатель" по 0,15 грн/кВт-ч, который перепродавал ее ПУУ по той же цене.

Автор: 

Джерело:  Минэнерго


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Топ коментарі
+10
Как же облэнерго
30 лет работают с убытком
И все туда в''убытки '' стремятся
Убытки выливаются в яхты ,хатынки 'по $200 млн
А нам забивают мозги
Пожалуста дайте полную расшифровку стоимости 1 квт /ниекогда не получите /
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25.06.2021 19:59
+3
Как они задрали с каждомесячным дерганием на счет тарифов. Считаю что нужно на законодательном уровне принять постановление о разрешении смены тарифов АЖ два раза в год с 1 мая и с 1 октября ( как раз смена субсидий с летней на зимнюю и наоборот) По моему два таких " окна" будет достаточно даже с избытком. А то ну просто задрали.. каждый день ищи информацию ну и какая цена на следующий месяц.
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25.06.2021 17:53
+3
У меня постоянно один вопрос И до бывших и теперешнего президента - ЕСЛИ мы сами производим, добываем - ПОЧЕМУ НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПЫТАЕТСЯ НАМ ВПАРИВАТЬ ЗА ОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТАРИФЫ!???, ПРИ ЭТОМ ТЫЧУТ НАМ ПАЛЬЦЕМ НА ЦЕНОВЫЕ ТАРИФЫ В ЕВРОПЕ???, БЫЛО БЫ ЧЕСТНО! ЕСЛИ БЫ В НАЧАЛЕ СДЕЛАЛИ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ КАК В ЕВРОПЕ, А ПОТОМ УЖЕ ГОВОРИЛИ ПРО ТАРИФЫ.
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26.06.2021 09:00
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а вже далі шкіру будуть дерти по - зЄленому ...- боротьба із олігархатом тривае ...
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25.06.2021 14:49 Відповісти
Благодетели прям, похоже никак договорится не могут на сколько нужно повысить.))
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25.06.2021 15:25 Відповісти
такое кол-во неплатежей, что уже даже не публикуют сколько. Увеличатся тарифы ещё и кирдык всей системе. Для полного коллапса достаточно 40% неплатежей, видимо уже близко
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25.06.2021 15:44 Відповісти
они пошли по другому пути. Принято постановление разрешающее ( обязующие) снимать долги по ЖКХ , судебных решений, алиментов и т.д. с банковских карт должников ( пример- перечислили человеку зарплату, пенсию и т.д.. он пошел снимать, а денежек уже ку- ку их нет, они уже сняты и отправлены на погашение долгов.( легко и просто) Параллельно пытаются всех включая пенсионеров перейти на банковское обслуживание.. Всех на карточки, а долги с карточек без "втручання" клиента.
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25.06.2021 17:58 Відповісти
Как они задрали с каждомесячным дерганием на счет тарифов. Считаю что нужно на законодательном уровне принять постановление о разрешении смены тарифов АЖ два раза в год с 1 мая и с 1 октября ( как раз смена субсидий с летней на зимнюю и наоборот) По моему два таких " окна" будет достаточно даже с избытком. А то ну просто задрали.. каждый день ищи информацию ну и какая цена на следующий месяц.
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25.06.2021 17:53 Відповісти
Как же облэнерго
30 лет работают с убытком
И все туда в''убытки '' стремятся
Убытки выливаются в яхты ,хатынки 'по $200 млн
А нам забивают мозги
Пожалуста дайте полную расшифровку стоимости 1 квт /ниекогда не получите /
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25.06.2021 19:59 Відповісти
.... а дальше вешайтесь, самки собаки !
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25.06.2021 21:28 Відповісти
пасиба, в ноги падаем
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25.06.2021 23:31 Відповісти
Miha, ты дурачок? на ОДИН месяц отсрочили! Ты успеешь набрать э/э в карманы на весь след.год?
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26.06.2021 07:08 Відповісти
У меня постоянно один вопрос И до бывших и теперешнего президента - ЕСЛИ мы сами производим, добываем - ПОЧЕМУ НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПЫТАЕТСЯ НАМ ВПАРИВАТЬ ЗА ОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТАРИФЫ!???, ПРИ ЭТОМ ТЫЧУТ НАМ ПАЛЬЦЕМ НА ЦЕНОВЫЕ ТАРИФЫ В ЕВРОПЕ???, БЫЛО БЫ ЧЕСТНО! ЕСЛИ БЫ В НАЧАЛЕ СДЕЛАЛИ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ КАК В ЕВРОПЕ, А ПОТОМ УЖЕ ГОВОРИЛИ ПРО ТАРИФЫ.
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26.06.2021 09:00 Відповісти
Тут як в "12 стільців" - Можна, але гроші вперед.
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26.06.2021 15:44 Відповісти
Пора вже загострить сокиру, та заходитися будить.
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26.06.2021 15:47 Відповісти
Запорожская АЭС
17 коп.квт/ч с пдв.
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26.06.2021 17:41 Відповісти
Сволочи, обдирают народ до последней ниточки, а это всё из-за проклятых олигархов...
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26.06.2021 23:35 Відповісти
олигарха.одного. это жеж Порошенко!
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27.06.2021 23:06 Відповісти
Пипец схема.
Берётся гос энергия по 0,15 грн/кВт-ч.
Перепродается: 1,4 грн/кВт-ч без НДС) и суммой тарифов на передачу (около 0,29 грн/кВт-ч), на распределение (в среднем около 1 грн/кВт-ч) и поставку (в среднем около 0,1 грн/кВт-ч)Источник: https://biz.censor.net/n3273520
Невольно вспоминается цитата Маркса: "Нет такого преступления на которое не пошёл бы капитал ради прибыли в 300%. Даже под страхом виселицы."
В данном случае прибыля больше, а виселицей и не пахнет.
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27.06.2021 13:18 Відповісти
Тонна угля стоит 50 долларов-это производит 13 000 квт энергии .Это означает 1400 грн .за уголь и 21840 грн прибыли ,а это в 15 раз от начальной цены .Плюс отработанная горячая вода ,как вторсырьё идёт на отопление .Тонна угля -это 10 Гкал-это стоит 17 000 грн .Итого 38840 грн. Народ обувают в 27 раз ,при тесном сотрудничестве власти и лиц укравших у народа эти самые теплоэлектростанции ,вместе с магистралями .
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27.06.2021 14:03 Відповісти
Где вы покупаете тонну угля за 50 долларов? У вас своя копанка?
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27.06.2021 16:16 Відповісти
И, видимо, про такие элементы себестоимости, как доставка сырья, его обогащение, зарплата персоналу, налоги, амортизация ОС, технологические потери, капитальные ремонты, администрирование, доставка электроэнергии и ее распределение, вы и слыхом не слыхивали. Вечный двигатель выходит - загрузил уголь прямо на территории шахты в какой-то передвижной котел на колесиках, выработал энергию без каких либо затрат, и тут же в бочках ее распродал методом самовывоза.
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27.06.2021 16:22 Відповісти
Вы ещё забыли туда включить в себестоимость яхты, дворцы, карманные партии и тд но правда есть именные благотворительные фонды для увиливание от налогов, и все равно себестоимость около 50 долларов за тонну.
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28.06.2021 09:20 Відповісти
Не без этого. Но не в 27 для раз.
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28.06.2021 09:49 Відповісти
Простите не понял что в 27 раз можете пояснить?
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28.06.2021 10:45 Відповісти
Выше господин мысль написал, о 2700% рентабельности.
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28.06.2021 11:01 Відповісти
А извините упустил, но как бы вполне реально и в 27 раз. Ведь о себестоимость того же угля очень коммерческая тайна причем даже примерно не просматриваемая за ротердамом+.
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28.06.2021 11:07 Відповісти
Да почему коммерческая. Вполне открытая. Для госшахт. У тех, с которыми сталкивался, себестоимость составляла 180 - 350 дол./т. И процесс умирал. Там, где вложены средства в новую технику и геология хорошая, допускаю себестоимость в 50 - 100 дол., но горной массы. До сортового угля ее еще нужно довести обогащением, а это +20% сходу, если сернистось и доля фосфора в сырье не зашкаливают.
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28.06.2021 11:27 Відповісти
Ну с геологией ещё конечно можно согласиться разные условия, но ведь новая техника денег стоит и косвенно повышает себестоимость при прочих равных условиях. А со стоимостью у меня почему-то совсем другие сведения, этой зимой покупал обогащённый уголь в так называемой рознице от 2500 до 3000 грн за тонну. Правда не госшахт уголь и как то интересно что там в себестоимость на госшахтах вложили если она такая, неужели зарплату рабочим?
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28.06.2021 12:12 Відповісти
Шахта - очень сложный и дорогой организм. Что бы окупался нужно добывать хотя бы по 5 т на одного подземного рабочего. А если на шахте остается 500-600 человек и они добывают 500 т, то никакой положительной рентабельности не будет. Альтернатива - копанки, глубины маленькие, людей мало, они вкалывают, но охраны труда нет, налогов нет, охраны окружающей среды нет. Зато уголь дешевый.
Если шахта не способна добывать 300 тыс. т в год ее нужно зарывать. Или дотировать.
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28.06.2021 15:50 Відповісти
Ну закрывать так закрывать. Но речь шла о себестоимости, может вы и правы что на некоторых шахтах она такая, как вы сами писали на других она совсем другая. И то что на госшахтах может быть высокой ни как не отменяет на других относительно низкую. Так что вполне реально и в 27 раз, раз точные цифры не известны.
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29.06.2021 09:33 Відповісти
Если бы существовала рентабельность в 2700%, у нас бы случился наплыв старателей, похлеще, чем в Клондайк 125 лет назад. Очередь бы из инвесторов стояла. А всякие там арабы со своей нефтюшкой захлебывались от зависти.
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29.06.2021 11:00 Відповісти
Ага а зелёная энергетика вам ничего не навивает? А исторический факт за пятилетку в стране из равнонищих породить с десяток миллиардеров на какую рентабельность намекает? Но весь этот наплыв инвесторов неужели не догадываетесь что сдерживает? Намекаю: у нас очень просто лишиться любой собственности, государство никому никакую защиту не гарантирует.
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29.06.2021 12:12 Відповісти
В долине реки Эльдорадо то же никто ничего не гарантировал. Но это не сдерживало десятки тысяч искателей счастья. А у нас жиреют на схемах. Не платить налоги, выводить деньги из оборота, дожимать основные средства до состояния трухи. Это дает сверхприбыли. Но это для конкретных лиц-бенефициаров, это же не показатель рентабельности бизнеса. Для отраслей, как угольная промышленность и энергетика становится только хуже.

Зеленая энергетика как раз хороший пример. Когда гарантируют высокую прибыль, работать с туземцами прутся со всего мира. Их не останавливала политическая и военная неопределенность страны, состояние судебной и правоохранительной систем. За 10 лет инвестировано 8-10 млрд. дол. А вот в угольной промышленности и тепловой генерации не очень заметны новые инвестиции. Последний тепловой энергоблок введен в эксплуатацию в 1990-м, последняя шахта (и то в обрезанном виде) в 1999-м. Эти активы умирают, их донашивают. Ни какой рентабельности там и близко нет. Если в плюс выходят уже рады.
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29.06.2021 15:36 Відповісти
Не знаю о какой вы реке Эльдорадо говорите, но во всех золотых лихорадках никто никому ничего не гарантировал, все зависло только от тебя самого. Что у нас не реально. А зелёная энергетика как раз очень хороший пример как вложить минимум и получить максимум в короткий срок и если что случиться просто бросить эти минимальные вложения, и то что государство не просто ничего не гарантирует, например защиту от оккупации, а и само может поменять что угодно. Но самое удивительное что вы понимаете что то захваченное за бесценок оборудование, которое уже давно окупилось и у которого минимальна амортизация и никакой реновации по вашему не приносит владельцам никакой прибыли? Да там может быть любая прибыль, просто когда даже в о выйдут бросят и все.
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30.06.2021 09:15 Відповісти
Шахта это не цех, в котором стоит оборудование и может лет 50 выпускать какие то изделия. Шахта это растущий организм. Просто наличие оборудования ничего не решает. Гораздо дороже стоят горные выработки, которые нужно проводить и поддерживать постоянно. Если ничего не вкладывать в проходку, а только добивать задел - такой шахте жить два три года. Схоже с сельским хозяйством. Если весной не засеять, то наличие земли и техники ничего осенью не принесут, кроме убытков.
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30.06.2021 10:10 Відповісти
Ни че не понял о чём вы говорите. Да и понять вас трудно, речь шла о прибыли, причем вы сами понимаете: "А у нас жиреют на схемах. Не платить налоги, выводить деньги из оборота, дожимать основные средства до состояния трухи. Это дает сверхприбыли." Причем как уже упоминалось все это досталось нашим миллиардерам за так и вы сделали странный вывод что этих упоминаемых вами сверхприбылей нет. Да когда развалят все присвоенное так и будет, но на данный момент с угля пока ещё есть сверхприбыли для некоторых судя по ценам.
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30.06.2021 12:00 Відповісти
Как бедные вот уже 30 лет торгуете электроэнергией себе в убыток
За''убыток '' покупаете яхты хатынки $200млн и прочее /бедняги /
И пудрят мозги чем дальше тем больше
Рынок энергии это просто прокладки ,,перепродаж,,
Не построили ни одной электростанции за 30 лет
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27.06.2021 18:01 Відповісти

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