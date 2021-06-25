Мининфраструктуры и ЕБА согласовали сотрудничество в сфере водного транспорта

Главной темой первой встречи замминистра инфраструктуры Юрия Васькова и представителей комитета логистики Европейской бизнес ассоциации стали развитие современной речной и морской инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, стороны обсудили:

перспективы дальнейшего снижения ставок портовых сборов;

работу с соответствующими подзаконными нормативно-правовыми актами относительно закона о внутреннем водном транспорте;

работу над законопроектами о создании Государственного фонда внутренних водных путей.

Отмечается, что отдельное внимание уделили работе стивидоров: необходимости доработки правил предоставления услуг в морских портах, изменению ведения Реестра морских портов и соответствующее утверждение правительством документа, а также порядку компенсации инвестиций в портовую инфраструктуру и ожидание бизнес-сообщества относительно утверждения правительством соответствующего документа.

"На данный момент отрасль водного хозяйства нуждается в реформировании и часто это возможно через привлечение инвестиций, в том числе и на стратегические объекты. Мы активно работаем в направлении выработки необходимых для отрасли законодательных изменений", - отметил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков.

Европейская бизнес ассоциация объединяет в себе более 1000 компаний и является одним из наиболее масштабных сообществ украинского бизнеса. Одна из сфер деятельности ассоциации – защита интересов иностранных и отечественных инвесторов на государственном уровне. ЕБА работает при поддержке Европейской комиссии в Украине.