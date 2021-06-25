"Укрзализныця" и Крюковский завод подписали договор на поставку 100 новых вагонов за 3 миллиарда

АО "Укрзализныця" и ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) подписали соглашение на поставку 100 пассажирских вагонов.

Как сообщает пресс-служба компании, впервые закупка вагонов происходит за счет бюджетных средств.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, первая партия вагонов, не менее 20 единиц, будет поставлена железнодорожникам до конца года. Их будут использовать на наиболее популярных пассажирских направлениях. Остальные вагоны поступят до конца следующего года.

В рамках договора КВСЗ должен поставить "Укрзализныце" 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагон, обустроенных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью и купе начальника поезда.

Отмечается, что все вагоны будут оборудованы кондиционерами, вакуумными туалетами, в каждом купе будут розетки и энергосберегающее освещение.

Напомним, "Укрзализныця" закупает у КВСЗ 100 новых пассажирских вагонов общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.