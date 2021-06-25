Акции компании "Кернел" Веревского начали продавать на "Украинской бирже"

Инвестиционная компания Dragon Capital и "Украинская биржа" объявили о старте торгов акциями компании "Кернел", первые соглашения были проведены 24 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

Ранее акции "Кернел" торговались только на Варшавской бирже.

"Развитие фондового рынка в Украине возможно только с появлением качественных инструментов. Пока в Украине нет IPO локальных компаний, альтернативой для этого является заведение в Украину иностранных акций, в частности, акций компаний, владеющих активами в Украине и торгующихся на иностранных торговых площадках", – добавил глава правления "Украинской биржи" Артемий Ершов.

По его словам, с появлением на украинском фондовом рынке акций и облигаций таких инвестиционно привлекательных эмитентов как "Кернел", вырастут также объемы инвестирования локальных инвесторов на бирже.

Напомним, "Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.