"Нафтогаз" повысил месячный тариф на газ еще на 10%

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на июль в рамках тарифного плана "Месячный" на уровне 13,13 грн/куб. м.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Отметим, что в июне соответствующий тариф был установлен на уровне 11,94 грн/куб.м. Тогда повышение цены на газ объяснили общей тенденцией роста цен на европейском рынке до максимальных значений за последние годы.

Однако, в компании подчеркнули, что подавляющее количество клиентов получают газ по годовому тарифу, а переход на месячный тариф является исключительно добровольным. В частности, пока что никто из клиентов "Нафтогаза" не получает газ по тарифу "месячный".

Стоимость газа в рамках годового тарифного плана составляет 7,96 грн/куб.м.

Как сообщалось, в конце апреля газопоставляющие компании обнародовали свои годовые фиксированные предложения, которые начали действовать для клиентов с 1 мая.

Цену 7,88 грн за кубометр предложило ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. И только несколько компаний установили более высокие ценники: 13,5 грн за кубометр.

Напомним, согласно постановлению НКРЭКУ от 7 апреля, все поставщики с 1 мая автоматически переводят клиентов на новые годовые тарифные планы. То есть цены будут действовать до 30 апреля 2022 года. При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.