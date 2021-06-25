БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
467 відвідувачів онлайн
Новини
4 594 8
газ (7792) газосховище (612) імпорт (2247) Нафтогаз (3275)

"Нафтогаз" начал закачку газа в хранилища

НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).

Об этом глава правления компании Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Да, уже начали импортировать, закачивать в подземку. Будем наращивать", – сказал Витренко.

Как сообщалось, ранее глава ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ ) Сергей Макогон отмечал, что Украина в июне возобновила импорт небольших объемов газа для закачки в ПХГ, на конец первой декады суточный импорт составлял около 3 млн куб. м.

Кабинет министров поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд кубометров.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.

При этом в апреле бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что компания еще не решила, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,44 млрд кубометров. Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,29 млрд кубометров.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ждем повешения тарифа, если они тот газ покупали по 60 а продавали населению по 300 то какой же будет тариф если они закупят сейчас по 300+
показати весь коментар
25.06.2021 15:21 Відповісти
по 7.99 и будет. все на годовом тарифе. зрада отменяется
показати весь коментар
26.06.2021 18:50 Відповісти
Вони виправдовувались за високу ціну начебто газ був закачаний у державні сховища не Нафтогазом, а іншими компаніями - орендарями сховищ, які вони цим компаніям віддали.
Тобто природню монополію роздерибанили між якимось фейковими компаніями, які через нафтогаз закачали за середньою ціною 2.6грн, продавали газ населенню і державі з 400% націнкою. Нічого так надприбутки у газових аферистів. 70млрд грн сплачених споживачами за газ в опалювальний сезон канули в лету.
показати весь коментар
25.06.2021 16:38 Відповісти
Технологічно, закачувати газ у сховища мали б не для власного споживання, а для балансування транспортування за кордон, але весь дешевший газ українського видобутку йде на продаж, а держава імпортує через європрокладки дорогий газ московського видобутку для внутрішнього споживання
показати весь коментар
25.06.2021 16:50 Відповісти
по 50, а впарят по 130. лишь бы не роттердам+
показати весь коментар
25.06.2021 23:32 Відповісти
Как раз вовремя, при рекордных ценах на газ. А личный гешефт у руководства "Нафтогаза" от благодарных продавцов будет?
показати весь коментар
26.06.2021 09:06 Відповісти
А ціна на біржі TTF зростає, уже більше 9 237 грн. за 1000 куб. м. Додайте іще НДС та транспортування отримуємо біля 12 грн. за 1000 куб. м.
"Нафтогаз" начал закачку газа в хранилища - Цензор.НЕТ 7803

https://www.powernext.com/futures-market-data
показати весь коментар
26.06.2021 19:36 Відповісти
"На конец первой декады суточный импорт составлял около 3 млн куб. м." !? А собственная суточная добыча несколько больше 40 млн. м. куб? Даже летом не можем экономить природный газ?
показати весь коментар
27.06.2021 08:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 