Суд взял под стражу экс-министра Рудьковского по делу "Нефтегаздобычи"

Киевский апелляционный суд взял под стражу экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в похищении и пытках главы компании "Нафтогаздобыча", народного депутата Олега Семинского в 2012 году.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 24 июня коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Печерского районного суда Киева от 24 мая 2021 года, которым в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 22 июля 2021 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты удовлетворена частично. Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена. Постановление Печерского районного суда от 24 мая отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено. Применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля", – говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Как сообщалось, бывшему министру транспорта времен Януковича Николаю Рудьковскому 3 марта сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Перед этим, в конце феврая, СБУ и Офис генпрокурора заявили, что раскрыли резонансное похищение директора "Нефтегаздобычи" Олега Симинского, который исчез в 2012 году, а нашелся спустя три года. Подозрение в организации похищения выдвинуто экс-министру Николаю Рудьковскому, который недавно завершил отбывать срок в РФ.

Со времени похищения Семинского он сам стал нардепом от "Слуги народа", "Нефтегаздобычу" купил Ринат Ахметов, превратив ее в крупнейшую частную газодобывающую компанию в стране, а Рудьковский потерял остатки былого влияния, но сохранил 25% акций компании, которые уже арестовали.

В апреле 2021 года были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде, что можно расценивать как использование админресурса.

Подбробнее о конфликте вокруг акций "Нефтегаздобычи" можно прочитать здесь.