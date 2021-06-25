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Рудьковський (13) суд (3279) Семінський Олег (6)

Суд взял под стражу экс-министра Рудьковского по делу "Нефтегаздобычи"

Суд взял под стражу экс-министра Рудьковского по делу

Киевский апелляционный суд взял под стражу экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в похищении и пытках главы компании "Нафтогаздобыча", народного депутата Олега Семинского в 2012 году.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 24 июня коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Печерского районного суда Киева от 24 мая 2021 года, которым в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 22 июля 2021 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты удовлетворена частично. Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена. Постановление Печерского районного суда от 24 мая отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено. Применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля", – говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Как сообщалось, бывшему министру транспорта времен Януковича Николаю Рудьковскому 3 марта сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Перед этим, в конце феврая, СБУ и Офис генпрокурора заявили, что раскрыли резонансное похищение директора "Нефтегаздобычи" Олега Симинского, который исчез в 2012 году, а нашелся спустя три года. Подозрение в организации похищения выдвинуто экс-министру Николаю Рудьковскому, который недавно завершил отбывать срок в РФ.

Со времени похищения Семинского он сам стал нардепом от "Слуги народа", "Нефтегаздобычу" купил Ринат Ахметов, превратив ее в крупнейшую частную газодобывающую компанию в стране, а Рудьковский потерял остатки былого влияния, но сохранил 25% акций компании, которые уже арестовали.

В апреле 2021 года были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде, что можно расценивать как использование админресурса.

Подбробнее о конфликте вокруг акций "Нефтегаздобычи" можно прочитать здесь.

Автор: 

Джерело:  Киевский апелляционный суд


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Топ коментарі
+8
Есть люди у кого на лице ничего не написано. У Рудьковского же написано метровыми буквами " ЖУЛИК, ПРОХВОСТ"., это как у Кивы " ДЕБИЛ". И главное что надпись соответствует содержанию.
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25.06.2021 13:52
+4
Усе просто. Зеленим захотілося відтиснути у Рудьковського бізнес. Прокурор свій, СБУ своє, от суди під зеленими і Коломойським
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25.06.2021 14:41
+3
Совсем этот Рудьковский нюх потерял!
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25.06.2021 12:57
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Совсем этот Рудьковский нюх потерял!
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25.06.2021 12:57 Відповісти
Ковидиоз?
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25.06.2021 15:45 Відповісти
Не иначе. Плюс жара.
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25.06.2021 16:03 Відповісти
на расии посидел, и у нас посидит))
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25.06.2021 13:35 Відповісти
на расии посидел, и у нас посидит))
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25.06.2021 13:37 Відповісти
не - продоят ...и усе ....
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25.06.2021 14:02 Відповісти
Есть люди у кого на лице ничего не написано. У Рудьковского же написано метровыми буквами " ЖУЛИК, ПРОХВОСТ"., это как у Кивы " ДЕБИЛ". И главное что надпись соответствует содержанию.
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25.06.2021 13:52 Відповісти
Рудьковский ангел, если учесть то что Атрошенко сделал, Сталин - среднячек
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26.06.2021 15:18 Відповісти
Что-то здесь не чисто! Скорее всего Рудьковского сделали козлом отпущения, а ахметовы как всегда не при делах.
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25.06.2021 13:54 Відповісти
мазохист какой-то))), рванул бы с тетками на чартере в Австрию, так нет, по тюрьмам чалится)))
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25.06.2021 13:54 Відповісти
щр мИколко -зЄчаси прийшли ...- це тобі не бл@дей содержанток по парижам за державний кошт "літати"...- доять награблене ....
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25.06.2021 14:01 Відповісти
оце карма в мужика - тільки в РФ відсидів, так тут загримів.
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25.06.2021 14:09 Відповісти
ну а как он хотел, 25 % акций лакомый кусочек, а тут еще и практически ничьи ибо если ты не при власти то какого у тебя еще бизнес такой. Неподобство. Есть более достойные и предприимчивей бизнесмены. Вон у Стерненко нет акций и гуляет себе человек.
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25.06.2021 14:37 Відповісти
Усе просто. Зеленим захотілося відтиснути у Рудьковського бізнес. Прокурор свій, СБУ своє, от суди під зеленими і Коломойським
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25.06.2021 14:41 Відповісти
Я одного не розумію, якого чорта Рудьковський в Україну повертався. Іхав би в знайому йому Австрію
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25.06.2021 14:42 Відповісти
Австрия уже занята Фирташем - Боливар двоих не вынесет
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25.06.2021 21:41 Відповісти
Колян,вытирай пыль с коляски и пересаживайся в неё.Про клетчатое одеяло и напоминать не буду-это ща не в тренде.Щас модно на людях дрочить,как твой последователь-тоже бывший глава Соцпартии-Киви.Экс-однопартиец,мля.
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25.06.2021 14:54 Відповісти
Катеринчук хороший адвокат
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25.06.2021 14:54 Відповісти
Настоящий патриот!
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25.06.2021 15:03 Відповісти
Суд взял под стражу экс-министра Рудьковского в деле "Нефтегаздобычи" - Цензор.НЕТ 6727
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25.06.2021 15:44 Відповісти
Суд взял под стражу экс-министра Рудьковского по делу "Нефтегаздобычи" - Цензор.НЕТ 9386Суд взял под стражу экс-министра Рудьковского по делу "Нефтегаздобычи" - Цензор.НЕТ 3847
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25.06.2021 21:35 Відповісти
Дурень Рудковскій.... поліз у ВР та міністри.... седів би мером у Чернігові як єксбандит Атрон й горя б не знав.
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26.06.2021 00:17 Відповісти
Жадность!
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26.06.2021 07:07 Відповісти
а если без "пены" посмотреть на конечный результат?
у кого это предприятие в собственности?
вот и вся сказка.
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26.06.2021 12:03 Відповісти

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