БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
477 відвідувачів онлайн
Новини
294 0
податки (2319) Офіс Генпрокурора (450)

Экс-главу и бухгалтера аграрной компании подозревают в уклонении от налогов на 39 миллионов, – Офис генпрокурора

Экс-главу и бухгалтера аграрной компании подозревают в уклонении от налогов на 39 миллионов, – Офис генпрокурора

Под руководством Офиса генерального прокурора бывшим исполняющему обязанности председателя правления и главному бухгалтеру государственного ПАО в сфере аграрного сектора сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 38,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые в марте 2020 года в результате реализации уцененного товара не уплатили в госбюджет Украины НДС в сумме более 38,8 млн грн.

На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Автор: 

Джерело:  Офис генпрокурора


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 