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Всемирный банк выделит Украине $350 миллионов на развитие экономики (обновлено)

Всемирный банк выделит Украине $350 миллионов на развитие экономики (обновлено)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров и Всемирный банк заключили соглашение на $350 млн.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, средства будут направлены, в частности, на развитие экономики в период пандемии COVID-19, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на укрепление государственных институций.

"Кроме того, мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок", – написал глава правительства.

Как добавили позже в пресс-службе Кабмина, Соглашение про заем между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) заключили для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Документ подписали министр финансов Сергей Марченко и старший менеджер портфеля проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко.

Напомним, ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн для проекта "Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19". Средства направят на поддержку экспортоориентированного малого и среднего предпринимательства.

Автор: 

Джерело:  Telegram


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Топ коментарі
+2
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25.06.2021 11:44
+1
Коломойскому не хватает 350 млн. дол до ще одного мільярда?
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25.06.2021 21:04
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25.06.2021 11:44 Відповісти
Что значит выделил? Под какие проценты?
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25.06.2021 12:07 Відповісти
Всемирный банк об этом не знает.
Последнее выделение денег от Всемирного банка - проект мая 2021 ID проекта P175927 Укрэксимбанк 100,00 млн. $ США
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25.06.2021 12:36 Відповісти
Хоть раз нужно публично отчитаться за эти деньги
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25.06.2021 14:06 Відповісти
Да?
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25.06.2021 15:47 Відповісти
Всемирный банк выделяет кредит , который Украине надо вернуть на развитие этономики, в частности на развитие рынка Земли, по которому население Украины уже официально продаст свои паи ,выделенные им государством для экономической деятельности в кооперативах на долевых участии (на паях)или индивилуально агрохолдингам - лицам приближенным к власти тоесть олигархам, сначала по 100 га в одни руки,а потом концентрация булет доходить до 10 тыс.в олни руки, когла они умудрилились при Порошенко разворовать 5 миллн.га, при возможности приватизировать по 2 га. Таким образом население останется без Земли и без дохода, какое же это развитие экономики Украины, когла население становится еще беднее, верхняя планка у таких колоний куда нас загоняют пенсии у трудового народа 50 евро., что бы экономика разивалась надо не продавать Землю, а продавать пролукцию произведенную на Земле,чистая подмена понятия, так нам еще отдавать деньги за такой грабеж, колониализм,по которому заставили нищетой и рейдерством власти продать людей Землю .Что бы развивалась экономика как в ЕС когла стартовые возмодности у Украины были не хуже чем в Польше и Прибалтике, надо прежде всего свобода, а не граьеж и автократия в Ураине, которую как выборы так трудно из за фальсификаций и противостояния с властью поменять, которая угнетает население рейдерством и коррупцией на рынке свободных средств забирая все себе на разные бесплатные для себя проэкты типа не качественные дороги и додумались финанаировать частный бизнес по Зе э/э из бюджета и многое другое, подымая % для экономики все равно им же не платить с собственного кармана , а с бюджета , так еще сами на ОВГЗ зарабатывают, какой же здесь будет кредит?, яко бы на свобонном рынке, а потом из больших долгов происходит резко обвал местнрй валюты и насеоение теряет сбережения на девальвации, а на заработаное типа дорогах,% олигархическая власть скупает Землю и приватизируют гос.имущество, вот такрй кругооборот бабла они себе устроили и без крышевания первых лиц в государстве не беспоатного сделать это не вощможно ,а банки являются не хранителями и приумнодителями сбережений , а прокладками по отмыву,воровства средств народа,как наличных так и бюджетных потому, что не отвечают своим капиталом, а страхует государство.Вот по такой схеме происходит кругооборот денег в государстве и без крышевания первых лиц в государстве это слелать невозможно наверное не бесплатного, врядли по незнанию тем более Мировой соросятинский банк тоже в этом участвут.
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25.06.2021 16:59 Відповісти
на строительство нового университета зеленского?-так ну его нах тогда. тем более что это не безвозмездно а еще и кредит
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25.06.2021 20:56 Відповісти
Коломойскому не хватает 350 млн. дол до ще одного мільярда?
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25.06.2021 21:04 Відповісти
сильно не развить экономику на такие деньги.
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26.06.2021 10:18 Відповісти

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