Всемирный банк выделит Украине $350 миллионов на развитие экономики (обновлено)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров и Всемирный банк заключили соглашение на $350 млн.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, средства будут направлены, в частности, на развитие экономики в период пандемии COVID-19, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на укрепление государственных институций.

"Кроме того, мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок", – написал глава правительства.

Как добавили позже в пресс-службе Кабмина, Соглашение про заем между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) заключили для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Документ подписали министр финансов Сергей Марченко и старший менеджер портфеля проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко.

Напомним, ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн для проекта "Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19". Средства направят на поддержку экспортоориентированного малого и среднего предпринимательства.