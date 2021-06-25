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Экспорт зерновых достиг 44 миллионов тонн

Экспорт зерновых достиг 44 миллионов тонн

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 25 июня 2021 года экспортировала 43,94 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12,23 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 16,4 млн тонн пшеницы, 22,59 млн тонн кукурузы, 4,2 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 124,8 тыс. тонн муки.

Согласно данным Министерства агрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Ранее сообщалось, что Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных в 2021/2020 маркетинговом году. Так, по прогнозам, урожай может превысить 100 млн тонн.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

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Джерело:  Информационно-аналитический портал АПК


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и хлеб подорожал в два раза...казлы
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25.06.2021 15:11 Відповісти

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