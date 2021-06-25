"Укрзализныця" назначила 10 дополнительных поездов на праздничные выходные

АО "Укрзализныця" в ответ на спрос среди туристов и отдыхающих назначила дополнительные поезда на длинные выходные ко Дню Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, были добавлены следующие поезда:

поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится из Киева 26 июня в 06:36, а из Ковеля в этот же день в 11:27

поезд № 207/208 Ужгород – Киев начнет движение из Ужгорода 26 июня в 18:00. Обратно из столицы можно будет добраться на поезде № 239/240 Киев – Ужгород. Из Киева он отправится 27 июня в 19:58.

поезд № 235/236 Киев – Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15.

поезд № 249/250 Киев – Черновцы отправится из Киева 25 и 29 июня в 15:09. А из Черновцов (через Ивано-Франковск) – 24 и 28 июня в 19:15.

поезд № 767/768 Киев – Херсон выедет из столицы 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона – 27 и 28 июня в 05:26.

поезд № 223/224 Киев – Одесса отправится из Киева 28 июня в 08:11. И обратно – в этот же день в 10:51. На следующий день, 29 июня, в Одессу также назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев – Одесса.

поезд № 222/221 Одесса – Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 01:53. Из Киева он тронется 29 июня в 09:50.

поезд № 124/123 Киев – Константиновка отправится из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки – 26 и 28 июня в 17:40.

Ранее сообщалось, что за период праздников, с 18 по 28 июня, "Укрзализныця" планировала перевезти более 600 тыс. пассажиров. Наиболее популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно являются Киев – Херсон, Киев – Одесса, Киев – Бердянск, Киев – Геническ, Днепр – Одесса, Львов – Одесса, Харьков – Одесса, Харьков – Херсон.