НСК "Олимпийский" в 2020 году получил убыток в 17 миллионов

НСК "Олимпийский" и еще 7 государственных предприятий Министерства молодежи и спорта в прошлом году получили 27,8 млн грн убытков.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнение показателей финансового плана госпредприятий министерства за 12 месяцев 2020 года, сообщает проект "М арлин".

Наибольшие убытки принесли столичные НСК "Олимпийский" – 16,8 млн грн, спортивный комплекс "Атлет" – 8,7 млн грн, а также стадион "Арена Львов" – 1,5 млн грн.

Среди причин убытков министерство называет последствия пандемии COVID-19.

"Причинами убыточности предприятий являются ограничения на проведение спортивных мероприятий и реализацию других услуг вследствие введения карантинных мер", – пояснили в Минмолодежи и спорта.

Напомним, за 2019 год – до пандемии – убытки "Олимпийского" составили 7,2 млн грн. В то же время "Атлет" тогда закончил год с прибылью в 2,5 млн грн, а "Арена Львов" – 58 тыс. грн.