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Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. ВИДЕО

Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. ВИДЕО

Американская корпорация Microsoft Corp. на онлайн-презентации представила новую версию своей операционной системы Windows 11.

Отмечается, что Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление для пользователей Windows 10 и на новых ПК уже осенью. Этот процесс будет продолжаться до 2022 года. Для членов программы Windows Insider ранняя версия Windows 11 будет доступна уже на следующей неделе, передает Интерфакс-Украина.

Как обещают создатели, у новой ОС простой и лаконичный дизайн, а опция Desktops позволит на одном ПК создавать рабочие столы для разных целей и переключаться между ними.

Для Windows 11 была переработана кнопка Пуск и панель задач. Появились новые звуки, шрифты и иконки.

В новой операционной системе платформа для общения Microsoft Teams интегрирована в панель задач, что позволит мгновенно связаться с кем угодно и где угодно в переписке, голосом или по видеосвязи внутри Windows, а также с помощью смартфона на Android или iOS.

Создатели также представили новую персонализированную ленту новостей на базе искусственного интеллекта и браузера Microsoft Edge. Экран с интересующей информацией можно открыть прямо на рабочем столе, при этом персональная новостная лента не мешает выполнению других задач.

Также представлен обновленный Microsoft Store, в котором можно найти приложения Android.

Особо подчеркивается, что Windows 11 обеспечивает лучшие игровые возможности ПК, предлагая Auto HDR, Direct Storage и доступ к приложению Xbox для запуска игр с подпиской Xbox Game Pass.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


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очередная хрень
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25.06.2021 12:21 Відповісти
Чергове фуфло з кривою "мордякою"...
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25.06.2021 13:14 Відповісти

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