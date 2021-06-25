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СНБО обнаружил большие недостатки в работе миграционной службы, – Данилов

СНБО обнаружил большие недостатки в работе миграционной службы, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины в процессе своей работы обнаружил существенные недостатки в деятельности Государственной миграционной службы Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"В процессе работы мы (Совет нацбезопасности и обороны) выявили очень большие недостатки в работе нашей миграционной службы. Украинские паспорта на сегодняшний день, к сожалению, могут получить люди, которые не совсем имеют права их получать. Таких людей очень много", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что многие из таких граждан Украины находятся на территории других стран и занимают там "определенные должности".

Ранее сообщалось, что специалисты Службы безопасности Украины блокировали схему несанкционированного вмешательства в базы данных правоохранительных и контролирующих органов.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники межрегиональной группы систематически "снимали" информацию из баз данных подразделений МВД, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб. Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники реализовывали заказчикам.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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