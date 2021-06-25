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Иордания отменила запрет на ввоз птицы из Украины

Иордания отменила запрет на ввоз птицы из Украины

Иордания отменила ограничения на ввоз из Украины продуктов птицеводства.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что ранее Украина восстановила статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.

"Грипп птицы - настоящая проблема для стран Европы в последние годы. Не обошла она и Украину. Причина - перелетные птицы. Последний случай заболевания у нас был в феврале этого года. И на сегодняшний день Украина отвечает международным требованиям как страна, свободная от заражения вирусами гриппа у домашней птицы", - рассказала председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Ограничения, которые ранее установила Иордания, касались ввоза живой птицы, замороженного мяса птицы, охлажденного мяса птицы и яиц из Украины в связи со вспышками гриппа птицы.

Ранее сообщалось, что Иордания разрешила поставки овец из Украины.

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Джерело:  Кабмин


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