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Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

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Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Объединенного Королевства и ВМС Украины.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, документ подписали в Одессе на борту британского ракетного эсминца HMS Defender.

Отмечается, что меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.

Эсминец HMS Defender прибыл в Одессу в прошлую пятницу и стал вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение нескольких недель, добавили в оборонном ведомстве.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минобороны


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Та, так. Будемо платити гроші британцям, а суднобудівні заводи в Миколаєві перетворили на лайно... Це економічна політика Вови Зеленського і його посіпак.
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22.06.2021 09:57 Відповісти
Хорошее соглашение и спасибо большое Британии за ценную помощь!
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22.06.2021 10:14 Відповісти
Какую помощь? В чём?
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22.06.2021 10:26 Відповісти
Голубчик, я целиком разделяю возмущение от действий зеленой власти ,но здесь речь не о них. Бриты одни из немногих ,кто реально нам помогает. И два тральщика за символическую цену ( на расее ,кстати , 3/4 флота советской постройки и никак не моложе) и заложенные корветы и многое ,о чем громко не говорят.
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22.06.2021 10:39 Відповісти
Сьогодні 22 червня, день, коли один союзник випередив іншого і напав на нього раніше. Вже тепер бачимо, що не треба було німців виганяти з України і класти за це мільйони життів. Відсталість, злиденне життя, тотальна корупція, які будуть нас переслідувати іще довгий час, це те, що наші діди завоювали і відстояли.
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22.06.2021 11:06 Відповісти
С самого початку нормальним людям було ясно,що Зеленський взявся не за свою справу!А лише тепер пересвідчились в цьому!Він і клоуном був вельми посереднім,а поперся нахабно в Президенти під гикання нашого охлосу та по плану справжніх олігархів та путінської Рашки!!!
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22.06.2021 10:24 Відповісти
 
 