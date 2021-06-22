Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Объединенного Королевства и ВМС Украины.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, документ подписали в Одессе на борту британского ракетного эсминца HMS Defender.

Отмечается, что меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.

Эсминец HMS Defender прибыл в Одессу в прошлую пятницу и стал вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение нескольких недель, добавили в оборонном ведомстве.