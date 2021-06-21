Нацбанк выкупил на валютном рынке $114 миллионов за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 14 по 18 июня выкупил на межбанковском валютном рынке $113,8 млн, тогда как продал – $20 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе $39,8 млн были выкуплены путем интервенций по запросу наилучшей цены, еще $74 млн в ходе интервенций по единому курсу.

Все $20 млн НБУ продал в ходе интервенций по единму курсу.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $819,3 млн, а продал – $90 млн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в период с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн.

Неделей ранее регулятор выкупил на межбанке $40 млн.

В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.