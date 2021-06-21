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АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение на совершение ряда сделок, которые позволили сыну одного из лидеров фракции ОПЗЖ Юрию Бойко легализоватся как владельцу активов химического завода "Заря", которые были фактически украдены у государства, когда Бойко был министром Януковича.

Соответствующие решения АМКУ принял 17 июня, пишут Наші гроші.

В частности, АМКУ оштрафовал ООО "НПП "Заря" Антона Чернецова на 170 тыс. грн за аренду целостного имущественного комплекса у ООО "Украинская химико-энергетическая компания" Владимира Жоголева без разрешения.

В свою очередь ООО "Химические инновационные технологии", которое принадлежит сыну Бойко Анатолию предоставлено разрешение на приобретение ряда активов у "Украинской химико-энергетической компании", а также разрешено передать эти активы в аренду ООО "НПП "Заря".

Также оштрафованы на 170 тыс. грн и предоставлено разрешение ООО "Украинская химико-энергетическая компания" и ООО "НПП "Заря" за создание ООО "НПК "Заря Медиапро".

Кроме того, АМКУ оштрафовал ООО "Укрвзрывстрой" на 170 тыс. грн за концентрацию без разрешения и предоставил разрешение на замещение руководящих должностей в ООО "Укрвзрывстрой" и других субъектах хозяйствования.

При этом АМКУ проводил углубленное исследование концентраций субъектов хозяйствования в рамках дела, что свидетельствует об угрозе монополизации или существенному ограничению конкуренции на определенных товарных рынках. Однако в результате разрешения предоставлены, а значит, либо АМКУ не увидел угроз, или пренебрег ими как незначительными.

Таким образом, АМКУ легализовал контроль окружения лидера "Оппозиционного блока За жизнь" над стратегически важными активами в сфере изготовления взрывчатых веществ, находящихся в прифронтовой зоне - в городе Рубежное Луганской области.

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Бенефициаром покупателя активов ООО "Химические инновационные технологии" является сын нардепа Анатолий Бойко. Эта фирма была создана лишь в конце прошлого года с уставным капиталом 1 млн грн.

Продавец активов – ООО "Украинская химико-энергетическая компания" Владимира Жоголева, который ранее баллотировался в парламент по списку блока "Не так!" по квоте Республиканской партии Юрия Бойко.

На втором этапе концентрации активы, которые уже будут принадлежать сыну Бойко, будут переданы в аренду фирме "Заря". ООО "НПП "Заря" через кипрский оффшор контролируется Антоном Чернецовым, его отец Александр Чернецов был главным инженером Рубежанского казенного завода "Заря", которым ранее руководил Юрий Бойко. Кроме того, Чернецов руководил Рубежанский городской организацией Республиканской партии Юрия Бойко и контролирует группу компаний, входящих в сферу влияния Бойко.

Когда Юрий Бойко стал министром энергетики при президенте Януковиче правительство включило РКХЗ "Заря" в состав "Укроборонпрома", а также присоединило к нему госпредприятие "Химический завод "Южный" (Рубежное).

И фактически тогда же это стратегическое для Украины предприятие перестало работать – его производство было остановлено, а работники основного производства – уволены.

В то же время созданная в 2010 году вместе с назначением Юрия Бойко министром частная фирма "НПП "Заря" фактически захватила активы РКХЗ "Заря", арендуя оборудование и здания госпредприятия по заниженным ценам, фирма начал производить ту же продукцию.

По информации с официального сайта ООО "НПП "Заря" – это производственное градообразующее предприятие города Рубежное Луганской области, которое, в частности, осуществляет переработку сырого бензола, нитрование бензола для получения нитробензола, концентрирования серной кислоты, производство промышленных взрывчатых веществ, производство химических средств защиты растений, карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол, полимерных изделий.

В Украине нет производственных мощностей, способных создать подобный ассортимент продукции в рамках одного производства (производственные мощности завода расположены на территории 155 га, имеют соответствующую транспортную инфраструктуру – автомобильные и железнодорожные пути).

При этом предприятия оборонного комплекса покупают только взрывчатку частной "Зари" как единого производителя. Хотя в Украине единственным производителем этой взрывчатки была другая "Заря" - государственная. Но она потеряла свои производственные мощности, которые сейчас легализировались в руках сына Бойко.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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Топ коментарі
+43
Зелені покидьки передали стратегічне оборонне підприємство під контроль росіян. І чому вони досі не в НАТО?
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21.06.2021 14:35
+37
СНБО не хочет заняться "Зарей" и Бойко?!..
тут все признаки подрывной деятельности Бойко государственной безопасности и обороноспособности страны..
ау!, месье Данилов, Баканов, Зеленский!!!
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21.06.2021 14:36
+26
Їм ніколи, вони бюджет пиляють.
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21.06.2021 14:51
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Зрада? Клоуна штиовхніть хтось палицею...
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21.06.2021 14:22 Відповісти
Це - перемога! Для кловунів. Влада клоунів - це коли добрий апетит і здоровий шлунок перемагають здоровий глузд. Тому для кловунів це безперечно перемога. Здоровий глузд програв.
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22.06.2021 10:11 Відповісти
Краще вилами...
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22.06.2021 17:52 Відповісти
Зелені покидьки передали стратегічне оборонне підприємство під контроль росіян. І чому вони досі не в НАТО?
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21.06.2021 14:35 Відповісти
В то же время созданная в 2010 году вместе с назначением Юрия Бойко министром частная фирма "НПП "Заря" фактически захватила активы РКХЗ "Заря", арендуя оборудование и здания госпредприятия по заниженным ценам, фирма начал производить ту же продукцию.

Зрада зрадная.5 лет закупали у неё продукцию,а сейчас отдуплились.Может кому-то из попередников жопу набить?
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21.06.2021 17:46 Відповісти
Януковичу? Так набей.
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21.06.2021 22:45 Відповісти
а при чом тут Питро Алексеич?
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22.06.2021 10:13 Відповісти
Самый главный попередник в доле и прекрасно себя чувствует в Украине
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22.06.2021 13:24 Відповісти
"Анжела, дай ружжо !!!" АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки - Цензор.НЕТ 9727
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21.06.2021 23:34 Відповісти
СНБО не хочет заняться "Зарей" и Бойко?!..
тут все признаки подрывной деятельности Бойко государственной безопасности и обороноспособности страны..
ау!, месье Данилов, Баканов, Зеленский!!!
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21.06.2021 14:36 Відповісти
Їм ніколи, вони бюджет пиляють.
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21.06.2021 14:51 Відповісти
сук я на якому сидять!
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21.06.2021 14:58 Відповісти
це при Мендельвошці ..ук, а зараз- фаворитом Зе!імператора є дЄрмак та Люся Арестович... АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки - Цензор.НЕТ 7770
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21.06.2021 15:26 Відповісти
Злодій на злодію сидить і злодієм поганяє. Смішно до сліз.
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21.06.2021 16:23 Відповісти
Так Бойко ведь не вор в законе АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки - Цензор.НЕТ 8332 , он всеми уважаемый коррупционер, который заносит вовремя и туда куда надо АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки - Цензор.НЕТ 6377 даже Парашеновскому Югику занес, чтоб тот его за вышки не шпилил АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки - Цензор.НЕТ 7065
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21.06.2021 17:00 Відповісти
при Парашенки такого быть не могло...не выдумывай)))
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22.06.2021 10:14 Відповісти
СНБО НЕ ХОЧЕТ ЗАНЯТЬСЯ продажей сериала «Папик»в страну агрессор! Зеиуда делает все для сдачи Украины ***** ! Только тупые этого не хотят понять
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21.06.2021 17:07 Відповісти
..негодяи просто...папика в рашку продали..
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22.06.2021 10:15 Відповісти
классическое рейдерство гос предприятия! доведение до банкротства и выкуп за копейки!!! расстрел за такое положено!
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22.06.2021 10:46 Відповісти
И снова непотопляемый Бойка
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21.06.2021 15:06 Відповісти
а кого "втопили" - окрім тих хто здриснув...
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21.06.2021 16:01 Відповісти
Бойке- вышку!....Газовую😂
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21.06.2021 16:20 Відповісти
Интересно, много оружия на руках у людей сейчас. Надеюсь, следующая революция будет закончена уничтожением врагов Украины.
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21.06.2021 15:12 Відповісти
Итак, рассматриваем детали: глава антимонопольного комитета - та самая персона, на которую оформлена вилла зелупы в италии - чисто свой человек; дерьмак и левочкин мутят бизнес, тоже дружбаны. И какое совпадение: подружка дерьмаков-зеленских дает добро на незаконную сделку дружбана левочкина - бойко. Кто там из зебилов хотел рассказать, что это все из-за порошенко?!
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21.06.2021 15:15 Відповісти
И шо???
Слабо, как ЮВТ забрать и национализировать???
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21.06.2021 15:50 Відповісти
Да какая разница 🤣🤣🤣🤦
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21.06.2021 15:53 Відповісти
ця гидота накралась що ......- у дєбілів виборців опжз память коротка - той покидьок тільки на одних "вишках бойко" - які зараз украли кацапи , украв понад 500 лямів зЄлені ...- і що ... - де всі СБу - ГПУ та всі інші - що , получили свої доляхи ...
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21.06.2021 16:00 Відповісти
Вражини.
АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки - Цензор.НЕТ 7488

"Голова АМКУ, Ольга Піщанська, є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу"."
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21.06.2021 16:06 Відповісти
был буравышка а стал юраДинамит.....
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21.06.2021 16:26 Відповісти
Zелена пліснява зжирає державу
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21.06.2021 17:03 Відповісти
Бойко - людина Фірташа.
Зелена бурутьба з олігархами в розпалі.
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21.06.2021 17:30 Відповісти
Агенты Кремля будут контролировать все производство взрывчатки в Украине. Браво преЗЕдент!
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21.06.2021 18:29 Відповісти
А может он тоже кумом Путлера станет ?
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21.06.2021 20:10 Відповісти
Де СБУ і нагляд за стратегічними підприємствами?! Це ж ОРДЛО рулить, це ж загроза нашим життям ...Торгаші - гади.
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21.06.2021 18:54 Відповісти
ЗЕлену антиукраїнську патороч вже час гнати підсрачниками з України - в москальський Ростов-нада-Ну, на ПМЖ до януковОща... Бо там вже квартальну зелену шльондру разом з її шоблой зачекалися на "крємльовскіх карпаратівах"...
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21.06.2021 19:44 Відповісти
Так какая разница? Сын Бойко, или кто-то из рассийских мажоров. Покупайте уже взрывчатку в Московии, как раньше. И тот и другие враги Украины.
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21.06.2021 20:09 Відповісти
ну а кому отдать как не сепарам. там видиш и взрыв какой нибудь или еще что. рф даст любых денег, лишь бы нагадить Украине. может случайно ордло обеспечат взрывчаткой. но у нас же на вышках полярда баксов никто не украл, вагнеровцев никто не слил,это сепарское чмо на парад не ездило. и вообще реформа прокуратуры прошла успешно. последнее я цитировал
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21.06.2021 21:23 Відповісти
Генпрокурор Юрий Луценко В 2018 Году: Доказательств причастности Бойко к схемам с вышками нет.
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21.06.2021 21:51 Відповісти
Это что же за ******** такое происходит😡
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21.06.2021 23:16 Відповісти
Так вони ж не безплатно!
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22.06.2021 08:04 Відповісти
Сын просто у бойко талантливый бизнесмен...
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22.06.2021 10:19 Відповісти
Это даже не .... это ... в кубе.
отдать СТРАТЕГИЧЕСКОЕ предприятите стороннику руцкага мира.
Нет слов
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22.06.2021 10:23 Відповісти
Как Порошенко дизельную трубу куму путина продал.
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22.06.2021 16:37 Відповісти
Фапаете на Порошенко АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки - Цензор.НЕТ 3046 Фу таким быть...
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22.06.2021 17:45 Відповісти
Разочаровался.
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22.06.2021 19:09 Відповісти
Хана заводу.
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22.06.2021 10:52 Відповісти
Пан Бойко замітає сліди.Пахне смаленим, а сини,можливо,збережуть вкрадене у народу...
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22.06.2021 17:07 Відповісти
такого не могло бути.....воююча країна.......жах....і сором......ворогу в руки свою безпеку
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22.06.2021 17:31 Відповісти
Кол-во лахтинских зеботов в теме четко указывает на ее важность...
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22.06.2021 17:47 Відповісти
 
 