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Кабмин продлил полномочия набсовета "Укрзализныци"

Новини БізнесЦензор Влада Транспорт

Кабмин продлил полномочия набсовета

Кабинет министров продлил полномочия ряда членов наблюдательного совета "Укрзализныци", контракты с которыми истекли 19 июня, на срок до трех месяцев.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №666 от 18 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, Кабмин решил избрать членами наблюдательного совета Шевки Аджунера и Андреаса Матье в качестве независимых членов, а также Сергея Лещенко и Олега Журавлева – как представителей государства.

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик уполномочен подписать с ними дополнительные договоры.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена набсовета АО "Укрзализныця".

Сейчас в набсовет компании входят Шевки Аджунер, Андреас Матье, Сергей Лещенко, Олег Журавлев и Адомас Аудицкас.

Автор: Михайло Орлюк
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