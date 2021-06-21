Россия вернет своих туристов на курорты Турции и Кипра

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня, с 28 июня будет возобновлено воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает Интерфакс.

"Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с США по маршрутам Москва-Вашингтон и Москва - Нью-Йорк, королевством Бельгия по маршруту Москва-Брюссель", – сказала Голикова.

Она сообщила, что также предложено возобновить авиасообщение с Болгарией в Варну, Софию, Бургас – причем не только из Москвы, но и еще из ряда региональных российских аэропортов.

Кроме того, возобновляется авиасообщение с ирландским Дублином, итальянскими Римом, Миланом, Неаполем, Венецией, а также Ларнакой и Пафосом на Кипре, несколькими городами Иордании, Северной Македонией. Увеличится количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию (включая острова Салоники, Ираклион, Родос, Корфу и другие), Катаром, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

В свою очередь "Аэрофлот" объявил, что с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию.

Как сообщалось, Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля, пояснив это противодействием распространению коронавируса.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), путевки в Турцию на период этого запрета приобрели более полумиллиона россиян.