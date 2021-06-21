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США отложили дополнительный пакет помощи Украине на $100 миллионов, – Советник Байдена

Новини БізнесЦензор Влада

США отложили дополнительный пакет помощи Украине на $100 миллионов, – Советник Байдена

США не приостанавливали военную помощь Украине, предусмотренную в госбюджете на 2021 год, однако отложили выделение дополнительного пакета на сумму $100 млн после отвода российских войск от украинской границы.

Об этом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в воскресенье, 20 июня, в эфире телеканала FoxNews, передает Deutsche Welle.

По словам Салливана, в публикации американского издания Politico о якобы приостановке военной помощи Украине от Вашингтона на сумму в $100 млн речь идет именно о дополнительной помощи, которая должна быть выделена в случае "дальнейшего российского вторжения в Украину".

Он подчеркнул, что эти средства не являются частью помощи Украине на сумму в $275 млн, которую ранее согласовал на 2021 бюджетный год Конгресс США.

"Конгресс ассигновал $275 млн на помощь Украине в этом году, которые должны были быть потрачены до сентября. Сейчас июнь. Мы потратили каждый цент каждого доллара этих $275 млн для Украины", – заявил советник по нацбезопасности президента США.

Что же касается дополнительной помощи Украине на сумму $100 слн, то эти средства, по словам Салливана, были заложены во время последнего кризиса, когда Россия дополнительно сосредоточила десятки тысяч своих военных у границ Украины.

"Когда эти войска были отведены и не вошли в Украину, мы сохранили эти средства в резервах на случай, если они станут необходимыми в будущем", – пояснил советник Байдена.

Он отметил, что "идея о том, что мы отказали в какой-то сфере безопасности помощи Украине просто нонсенсом".

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Deutsche Welle


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Дякуємо маразматику Байдену і його посіпакам, - за таких "друзів" і ворогів не треба...
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21.06.2021 11:34 Відповісти
гонта каївський, ти мозги маєш, чи в тебе їх заміщає дупа? і сіра речовина звідти ж...
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21.06.2021 12:51 Відповісти
Рубрика "Бизнес"....
Как это точно!
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21.06.2021 11:40 Відповісти
это все копейки, а не помощь. Пусть себе оставят на конфеты
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21.06.2021 12:03 Відповісти
под церкови иди, там тебе больше подадут...
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21.06.2021 12:53 Відповісти
да! на конфеты оставить и мне немножко на спички
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21.06.2021 12:32 Відповісти
 
 