Предприятие "Укроборонпрома" купило оборудования для самолетов у "Мотор Сичи" на 770 миллионов

ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени Академика А.Г.Ивченко госконцерна "Укроборонпром" 10 июня заказало АО "Мотор Сич" авиационного оборудования на сумму 767,19 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, МКБ "Прогресс" за 714,76 млн грн заказало у "Мотор Сичи" 15 комплектов деталей и сборочных единиц для составления турбореактивных двухконтурных двигателей АИ-322ФК по 47,65 млн грн. за комплект. Их поставят до конца 2023 года. По данным из открытых источников, двигатели АИ-322Ф были разработаны для учебно-боевых самолетов Hongdu L-15.

Кроме того, в этом году поставят турбовинтовые двигатели АИ-450СР-2, детали и сборочные единицы в количестве 83 штуки. Их общая стоимость составляет $1,88 млн, или 52,43 млн грн, цены за штуку в договоре не обнародованы.

Согласно обоснованию сделки, "Прогресс" заключил контракт на поставку двигателей АИ-800С, для выполнения которого нужно приобрести двигатели-прототипы АИ-450СР. Завод "Мотор Сич" является техническим монополистом по изготовлению этих двигателей, поэтому обе закупки провели по процедуре отчетности о заключенном договоре.

Как сообщалось, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Секретарь Совета Алексей Данилов уточнял: "Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время".

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20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич", передав имущество предприятия в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Однако и.о. руководителя АРМА Виталий Сигыдин в интервью БизнесЦензор пояснял, что Нацагентство не может передать "Мотор Сич" в управление, поскольку закон требует получить согласие собственника на это.

Подробнее читайте в интервью главы АРМА: Керівник АРМА Віталій Сигидин: Управитель зможе провести збори Мотор Січ тільки за умови згоди власника контрольного пакету акцій

Перед этим, 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении ряда граждан и компаний из Китая, который купили контрольный пакет акций "Мотор Сичи" у президента компании Вячеслава Богуслаева, однако не смогли получить одобрения сделки в АМКУ.