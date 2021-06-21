Кабмин разрешил потратить в обход тендеров 5,3 миллиарда под видом подготовки к Дню Независимости
Новини БізнесЦензор Влада Транспорт
Кабинет министров внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров.
Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятия в размере 5,4 млрд грн.
Остальная сумма будет направлена на масштабные инфраструктурные проекты, в частности, на модернизацию 6 региональных аэропортов, строительство евроколеи Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдета" и тому подобное.
Согласно постановлению Кабмина №583-р от 31 мая, речь идет о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ривном, Херсоне и на Закарпатье. Кроме того, в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости помимо культурных мероприятий включены завершение строительства второй очереди Национального музея Голодомора, обеспечения запуска спутника "Сич-2-1", обновление туристической инфраструктуры на острове Хортица, ремонт парка имени Коцюбинского в Чернигове и т.п.
Ранее Минфин отмечал, что дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в план, составляет 1,6 млрд грн.
Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы о совершенствовании системы функционирования и обжалования публичных закупок". Сейчас документ ожидает подписи президента Владимира Зеленского.
Среди прочего, ко второму чтению в закон были внесены поправки, которыми закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также Дня Конституции, разрешается проводить без открытых тендеров, по переговорной процедуре.
Будь ласка, зачекайте...
Хитрые суки!
"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них 1,117 млрд. - "виступи Квартал 95 та творчих колективів України"
Из любого х... высосут все до последней капли
Тож всі ці 5.3 млрд грн вкрав ненажерливий барига на крові Порошенко.
Десь ось так.
Социальная политика
Среднесовокупный РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ по сравнению с маем 2019 ГОДА СОСТАВИЛ 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 СОВОКУПНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ составляет 2 514 279,9 млн. гривен ВЫРОС НА 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
ДЕФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА на 31.12.2020 г. ВЫРОС НА 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ состоянием на 31.03.2021 ВЫРОС НА 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".
За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год НЕ предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
1 миллиард долгов зарплаты боцйам хоть отдайте.Мрази.
У Верховній Раді минулого тижня був звіт Рахункової палати. Валерій Пацкан говорив страшні цифри.
У нас по боргах така ситуація, що в багатьох країнах світу, які оголошували дефолт, вони оголошували при значно менш критичній ситуації дефолт.
Фактично ми вже переступили ту грань, за якою дефолт може початися. І в цей момент - гребти, гребти просто без обмежень. І все те, що робиться навколо параду… коли під парад підписують абсолютно нелогічні й не пов'язані з цим речі - це ще один "ковідний" фонд.
Це є вже і блюзнірство, і мародерство. Інакше це назвати не можна.
Тому це дуже все сумно і відчуття гідності дійсно бракує !!
У знайомого пенсія по інвалідності 1800 чи 1900 грн., й живи як можеш а цим пі#арасам парки та шоу.... Майдан виграв битву але не війну.... поки не виграв.
Ну вот всю эту вашу деятельность и имеет в виду.
В п`ятницю ще було 4 мільярди.
Об этом он сказал в видеообращении в Facebook. "Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным", - сказал Зеленский. В то же время Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут, однако в "новом формате". 300 млн грн - это считалось много, а 5,3 млрд грн, при этом, что у нас в стране задолженности по зарплате медикам и военным 1,2 млрд грн, 1,1 млрд грн из 5,3 уйдет "творческим коллективам"?!