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Кабмин разрешил потратить в обход тендеров 5,3 миллиарда под видом подготовки к Дню Независимости

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Кабмин разрешил потратить в обход тендеров 5,3 миллиарда под видом подготовки к Дню Независимости

Кабинет министров внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятия в размере 5,4 млрд грн.

Остальная сумма будет направлена на масштабные инфраструктурные проекты, в частности, на модернизацию 6 региональных аэропортов, строительство евроколеи Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдета" и тому подобное.

Согласно постановлению Кабмина №583-р от 31 мая, речь идет о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ривном, Херсоне и на Закарпатье. Кроме того, в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости помимо культурных мероприятий включены завершение строительства второй очереди Национального музея Голодомора, обеспечения запуска спутника "Сич-2-1", обновление туристической инфраструктуры на острове Хортица, ремонт парка имени Коцюбинского в Чернигове и т.п.

Ранее Минфин отмечал, что дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в план, составляет 1,6 млрд грн.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы о совершенствовании системы функционирования и обжалования публичных закупок". Сейчас документ ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

Среди прочего, ко второму чтению в закон были внесены поправки, которыми закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также Дня Конституции, разрешается проводить без открытых тендеров, по переговорной процедуре.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+17
пацаны - не лохи, хотят прибарахлиться - шоб внукам хватило:
"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них 1,117 млрд. - "виступи Квартал 95 та творчих колективів України"
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21.06.2021 14:48
+16
" в закон были внесены поправки, которыми закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также Дня Конституции, разрешается проводить без открытых тендеров, по переговорной процедуре."
Хитрые суки!
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21.06.2021 10:53
+12
Евреи ..епт))
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21.06.2021 10:59
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" в закон были внесены поправки, которыми закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также Дня Конституции, разрешается проводить без открытых тендеров, по переговорной процедуре."
Хитрые суки!
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21.06.2021 10:53 Відповісти
пацаны - не лохи, хотят прибарахлиться - шоб внукам хватило:
"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них 1,117 млрд. - "виступи Квартал 95 та творчих колективів України"
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21.06.2021 14:48 Відповісти
Евреи ..епт))
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21.06.2021 10:59 Відповісти
ну поздравляю..... и опшоры не надь..... всё по месту
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21.06.2021 14:46 Відповісти
Розуміють, що скоро вже час їх мине і починають красти по-чорному, вже не соромлячись.
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21.06.2021 15:04 Відповісти
Що тут скажеш, "нарідна влада". Вони ж перед виборами не уточнювали, якого наріду
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21.06.2021 15:31 Відповісти
Знатно развели лахов, что тут скажешь. И, что характерно, предъявить то нечего! Выж термины не уточнили? Не уточнили. А нужно было уточнять!!!
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21.06.2021 18:31 Відповісти
Кабмин разрешил потратить в обход тендеров 5,3 миллиарда под видом подготовки к Дню Независимости - Цензор.НЕТ 6824
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21.06.2021 15:43 Відповісти
Власть на зароботках...
Из любого х... высосут все до последней капли
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21.06.2021 15:52 Відповісти
Эй, зебилы, то кто там марадер?
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21.06.2021 17:49 Відповісти
Люди добрые! Я человек простой, подскажите: зеля уже вор и барига или это всё происки зловещего шиколаднаго бариги Порошенко🤔
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21.06.2021 18:29 Відповісти
Якби не барига Порошенко то Зеленского би не обрали.
Тож всі ці 5.3 млрд грн вкрав ненажерливий барига на крові Порошенко.

Десь ось так.
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21.06.2021 19:55 Відповісти
Закрий пельку , бо вже навіть не смішно !
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22.06.2021 01:30 Відповісти
2 ГОДА ЗЕЛЕНСКОГО .ТОЛЬКО ЦИФРЫ...
Социальная политика

Среднесовокупный РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ по сравнению с маем 2019 ГОДА СОСТАВИЛ 42,9%

Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 СОВОКУПНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ составляет 2 514 279,9 млн. гривен ВЫРОС НА 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )

ДЕФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА на 31.12.2020 г. ВЫРОС НА 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ состоянием на 31.03.2021 ВЫРОС НА 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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22.06.2021 01:46 Відповісти
Это уже не барига даже, это преступник!
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22.06.2021 01:47 Відповісти
при ПОРОШЕНКО за квартиру летом мы платили 450 грн --- за прошлый месяц ---966 грн ----- подорожала вода эл.эн и газ --- выходит 100 проц. доллар при этом такой как при ПОРОХЕ ---- вову квартального ****** в эти цифры --- это при том что пенсия осталась прежняя ---- спасибо скажем зеленым скотам и тем кто за них голосовал
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22.06.2021 06:49 Відповісти
Зеублюдки хитросделанные тырят , как перед последним днём Помпеи
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21.06.2021 20:28 Відповісти
У липні він поїде з візитом у Вашингтон, там йому Байден віч-на-віч пояснить, що його чекає найближчий час після зустрічі, якщо воно не зупиниться. Після зустрічі з Макроном воно вийшовши до журналістів заїкалось і щось плело як з гарячки. Після розмови з Байденом, де Віслюку на стіл викладуть скільки вкрав, в яких офшорах заховав і що йому світить. В Ізраїлі не заховається. Мабуть думає що його пригорне *****, не даремно він як зомбі рветься зустрітись з ним. Але до Москви, навіть до Ростова, про Хутір- Михайловський годі й говорити, не добіжить. Коротше, стежте за подіями, буде дуже цікаво.
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22.06.2021 01:02 Відповісти
16.‎06.‎2021
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".
За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год НЕ предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
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22.06.2021 01:53 Відповісти
Остап Бендер отдыхает,ЗЕкоманда!кушайте ,не обляпайтесь.
1 миллиард долгов зарплаты боцйам хоть отдайте.Мрази.
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21.06.2021 23:02 Відповісти
больничный с марта
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21.06.2021 23:35 Відповісти
А про военных вообще забыли!!!И забили,в воющей стране....гниды зелёные!
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22.06.2021 14:41 Відповісти
43 грн буряк
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21.06.2021 23:33 Відповісти
Клоун прийшов для того щоб красти і знищити Україну як державу. Що він успішно робить останні два роки руками будла73%.
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22.06.2021 00:43 Відповісти
У нас дірки в бюджеті по всіх напрямках.
У Верховній Раді минулого тижня був звіт Рахункової палати. Валерій Пацкан говорив страшні цифри.
У нас по боргах така ситуація, що в багатьох країнах світу, які оголошували дефолт, вони оголошували при значно менш критичній ситуації дефолт.
Фактично ми вже переступили ту грань, за якою дефолт може початися. І в цей момент - гребти, гребти просто без обмежень. І все те, що робиться навколо параду… коли під парад підписують абсолютно нелогічні й не пов'язані з цим речі - це ще один "ковідний" фонд.
Це є вже і блюзнірство, і мародерство. Інакше це назвати не можна.
Тому це дуже все сумно і відчуття гідності дійсно бракує !!
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22.06.2021 01:27 Відповісти
яка у зеленой гидоти гиднисть --- у них ее никогда не было и в помине --- пришли на деньгах коломойского и его г+г во власть . теперь рнбо по пятницам для быдла запускают про борьбу с олигархами и ворами . но беню мохнорылого на рнбо не упоминают . может байдэн напомнит . если визит состоится
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22.06.2021 06:39 Відповісти
В країні фінансова криза а блазень усе шоу хоче та паказухи.... блазня хочь у крісло президента посади, хочь царя він всерівно залишиться блазнем!!!
У знайомого пенсія по інвалідності 1800 чи 1900 грн., й живи як можеш а цим пі#арасам парки та шоу.... Майдан виграв битву але не війну.... поки не виграв.
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22.06.2021 01:56 Відповісти
Верещук о проблемах с коррупцией: мы не можем даже понять, что Байден имеет в виду.



Ну вот всю эту вашу деятельность и имеет в виду.
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22.06.2021 08:14 Відповісти
Тим часом на рахунку Держказначейства залишилося... приблизно 350 млн. гривень.

В п`ятницю ще було 4 мільярди.
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22.06.2021 10:16 Відповісти
Узаконенное воровство
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22.06.2021 11:04 Відповісти
В 2019 году Президент Владимир Зеленский решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства вручить военным в виде премий.
Об этом он сказал в видеообращении в Facebook. "Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным", - сказал Зеленский. В то же время Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут, однако в "новом формате". 300 млн грн - это считалось много, а 5,3 млрд грн, при этом, что у нас в стране задолженности по зарплате медикам и военным 1,2 млрд грн, 1,1 млрд грн из 5,3 уйдет "творческим коллективам"?!
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22.06.2021 12:56 Відповісти
Вот как раз об этом Байден и ЕС всё время напоминают Украине, что с таким уровнем коррупции пока не место ни в ЕС, ни в НАТО. Как раз к месту в народе родилась побаска - в Украине как только выделяют на какое-то большое дело 1 млрд., в стране сразу появляется новый миллиардер! Мозги пудрят без зазрения совести - 30 -летие Независимости страны через 2 месяца!!! Ну какое отношение к этому Дню имеют, например, те же 6 аэропортов, до которых дело дойдет не известно когда. Но сейчас решается главный в системе коррупции вопрос - уйти от тендеров! Но такие фортели власть считает не коррупцией. Поэтому И.Верещук и выдала на гора, что не понимает о какой коррупции Байден ведет речь!??? По этой причине США скостили и 100 млн.баксов военной помощи Украине, чтобы не успели разворовать, и отдельные люди от власти это пытаются не понимать, чем усуглубляют положение Президента, которому ещё придется всё это выслушать на встрече с Байденом.
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22.06.2021 13:20 Відповісти
Одним словом, при власти от'явленные мошенники и возгляаляет ЗеБеня !!
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22.06.2021 13:28 Відповісти
 
 