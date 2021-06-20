Лоукостер Bees Airline получил четвертый самолет в свой флот

Лоукостер Bees Airline 19 июня получил четвертый самолет в свой флот. Им стал 189-местный Boeing 737-800 с бортовым номером UR-UBD, который выпущен в 2009 году.

Самолет прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны), где базируется авиаперевозчик, передает avianews.com.

Первоначально авиалайнер получила с завода авиакомпания МАУ и использовала его до 2019 года. Владельцем воздушного судна является Bank of Utah из США.

Уже 19 июня Bees Airline задействовала полученный авиалайнер для перевозок пассажиров - она выполнила чартер в Финляндию.

Первоначальные планы лоукостера предусматривали, что он завершит пополнение флота в 2021 году после получения четвертого самолета.

Однако теперь авиакомпания рассматривает возможность дальнейшего расширения парка за счет дополнительных Boeing 737-800 уже этой осенью, рассказал гендиректор Bees Airline Евгений Хайнацкий.

"Мы видим тенденцию неудовлетворенного спроса при открытии стран для граждан Украины. И если осенью к тем странам, что уже открыты, добавятся страны ЕС, то количество самолетов будем увеличивать", - отметил Хайнацкий.

По его словам, сейчас лоукостер ведет переговоры с несколькими лизинговыми компаниями о получении авиалайнеров.

"Воздушные суда на рынке есть. Если найдем приемлемый вариант для себя, то, возможно, и возьмем дополнительные борта. Ситуация с COVID-19 через несколько недель изменится, и мы поймем, нужны ли нам еще самолеты, или все же сохраним наши планы по пополнению на следующую весну", — добавил гендиректор Bees Airline.

Лоукостер начал перевозки пассажиров в марте 2021 года. Сейчас он совершает регулярные и чартерные рейсы из Киева, Львова, Одессы, Херсона и Харькова. Флот включает четыре 189-местных Boeing 737-800, которые выпущены в 2009-2010 годах.