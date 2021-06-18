Фукс оспорит в суде введенные против него санкции СНБО

Украинский бизнесмен Павел Фукс намерен оспорить в суде решение о наложении на него персональных санкций.

Об єтом Фукс заявил в интервью телеканалу "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.

"Я буду бороться за свое имя и подам в суд на это решение", - сказал Фукс.

"Я - гражданин Украины, который платит налоги, за счет которых финансируется в том числе, армия", - сказал он, добавив, что "не имеет отношения к тем компаниям, о которых говорил Данилов (секретарь СНБО Алексей Данилов)", - сказал он.

Фукс связал это решение с бывшей принадлежностью Алексея Данилова к партии "Яблоко". "Лидер этой партии – Бродский (украинский бизнесмен Михаил Бродский). Это месть Данилова мне лично", - заявил он.

Между Фуксом и Бродским несколько лет тянется бизнес-конфликт.

По словам Фукса, он не намерен покидать Украину.

"Это моя страна, я родом отсюда и буду здесь жить", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, санкции в отношении Фукса применены в связи с компанией "Голден деррик".

Он пояснил, что речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. Данилов пояснил, что эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком - Виталием Лупето - по одному адресу в Александрии (Кировоградская область).

"И через очень короткое время этот человек получил 19 лицензий на углеводороды. Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы на этом настаивали на наших заседаниях, и сегодня, как результат этих проверок, в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций именно за участие в этих процессах и этих вещах", - отметил Данилов.

В свою очередь Фукс в январе 2021 года сообщил в интервью "Радио НВ", что окончательно отказался от возможного участия в этих активах.

"Долго проверяли их, смотрели. Это - greenfield, очень рискованный. Там пустая земля. Нужны очень дешевые деньги чтобы рисковать. У меня есть, где размещать деньги более выгодно", - пояснил бизнесмен.