Минэнерго сформировало рабочую группу по созданию электронного реестра потребителей электроэнергии, тепла и газа

Рабочая группа по созданию единого электронного реестра потребителей электрической энергии, газа, тепла создана с целью реализации Министерством энергетики инициативы "е-потребитель" - создания Единого реестра потребителей услуг энергоснабжения.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Приказом Минэнерго утвержден состав рабочей группы во главе с заместителем министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Евгением Владимировым и соответствующее положение о ней.

В частности, рабочей группой будет осуществлен анализ законодательства в сферах потребления электрической энергии, природного газа, тепла; доходов, начисления субсидий, адресной помощи; мероприятий по энергоэффективности, прогнозирования потребления; тарифообразования и тому подобное.

Также среди задач рабочей группы:

подготовка предложений по определению категории "уязвимый потребитель";

урегулирование порядка и механизмов наполнения операторами газотранспортной системы базы данных для выполнения процедур коммерческого учета Датахаб ЧАО "НЭК "Укрэнерго";

анализ технических возможностей и разработка сервиса смены поставщика на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Портал Дия";

разработка проекта цветовой маркировки размера потребления (обозначение соответствующими цветами в счетах за энергоуслуги) – (светофор потребления) и тому подобное.

В состав рабочей группы вошли руководители структурных подразделений Министерства энергетики, представители Министерства развития общин и территорий Украины, Государственной налоговой службы Украины, Министерства социальной политики, ЧАО "НЭК "Укрэнерго", НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз Украины", ООО "ГК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор ГТС Украины"