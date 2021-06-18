СНБО аннулировал 9 лицензий недобросовестных недропользователей

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 18 июня аннулировал четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии.

Об этом сообщил на брифинге секретарь совета Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"Были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018, 2019 и 2017 годах", – сказал Данилов.

Он также указал, что на заседании был заслушан отчет главы Госгеонедр Романа Опимаха относительно выполнения указа президента №122 от марта этого года относительно состояния в сфере недропользования.

По словам секретаря СНБО, к 1 сентября текущего года все имеющиеся 3 тыс. лицензий будут размещены на геоинформационном портале с дублированием на портале "Сота" Совета с тем, "чтобы общество знало, где они находятся и кто ими владеет".

Как сообщалось, СНБО 19 марта решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и вернуть народу в случае выявления нарушений условий пользования. Решение СНБО утверждено указом президента.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования".

Целью документа в пояснительной записке указано создание прозрачной системы пользования недрами, уменьшения чрезмерного государственного влияния на отрасль, повышение конкуренции и легализация отношений в сфере пользования недрами.