Госпродпотребслужба и "Укрвинпром" вместе будут бороться с фальсификатом вин

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет сотрудничать с корпорацией "Укрвинпром" для защиты украинских потребителей от некачественной винодельческой продукции, в том числе и импортной, и для развития виноградарства и виноделия в Украине.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан 18 июня.

Меморандумом предусматривается сотрудничество в направлении выявления опасной и непригодной винодельческой продукции, защиты прав потребителей, защиты виноградников и охраны прав на сорта винограда.

"Сотрудничество с профильной корпорацией очень важно с точки зрения противодействия распространению фальсификата и развития виноградарства и виноделия в Украине. Очень хорошо, что украинцы сегодня имеют большой выбор как отечественной, так и импортной продукции, однако для нас важно, чтобы такая продукция соответствовала требованиям действующего законодательства и была безопасной для потребителей. Для этого объединяем усилия с "Укрвинпромом", который уделяет большое внимание мониторингу качества продукции украинских предприятий и той, которая завозится по импорту", - отметила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

"Считаю это событие более чем знаковым, ведь отрасль направлена, прежде всего, на потребителя, и очень важно предупредить недобросовестные практики тех производителей, которые не слишком заботятся о качестве своей продукции, или нарушают правила маркировки, использования наименований и тому подобное. Украинцы подсознательно делают выбор в пользу иностранного, однако "импортное" не равнозначно "качественному". Надеюсь, вместе с Госпродпотребслужбой нам удастся значительно улучшить эту ситуацию", - прокомментировал генеральный директор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко.

Предполагается, что принятое соглашение поможет внедрению безопасных, альтернативных и инновационных подходов к упаковке винодельческой продукции, ее транспортировке и хранению.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует повысить минимальные оптовые и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.