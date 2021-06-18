С начала 2020 года приватизация госимущества принесла 4,5 миллиарда, – Сенниченко

Программа приватизации госимущества, которую реализует Фонд государственного имущества Украины (ФГИ), с начала 2020 года принесла более 4,5 млрд грн по результатам 2000 аукционов. При этом приватизация позволяет привлечь инвестиции, создавать новые рабочие места и обеспечивает развитие предприятий.

Об этом рассказал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью изданию "Фокус".

"На Форуме "Украина 30" были представители Офиса президента, Кабмина, Верховной Рады. Все они дали четкий сигнал – приватизация должна состояться! То есть, позиция всех ветвей власти осталась неизменной и консолидированной – приватизация нужна, и она состоится. Олигархи не должны влиять на этот процесс.

В Украине около 3600 госпредприятий. Часть из них вообще не функционирует, приносит не только доход, а наоборот – наносит государству ущерб. Это миллиарды гривень наших с вами налогов. Государство больше не в состоянии выдерживать финансовую нагрузку за убыточные предприятия.

А вот частный бизнес, инвесторы заинтересованы в приобретении таких активов. Потому что частный бизнес более мобильный, он оперативно реагирует на рыночную конъюнктуру, внедряет инновации, способен обеспечить необходимые инвестиции, чтобы эти предприятия стали конкурентными и приносили прибыль. Приватизация – это не только средства в госбюджет. Это и новые рабочие места, и налоги, и база для налогообложения, новую жизнь предприятий и комплексное развитие территорий", - заявил Сенниченко.

Запуск большой приватизации обеспечит поступление 12 млрд грн в госбюджет в 2021 году.

"Мы считаем, что в этом году абсолютно реально ориентироваться на сумму 12 млрд грн. И мой оптимизм подкрепляется успехами малой приватизации (к объектам малой приватизации относятся те, стоимость которых не превышает 250 млн грн). В среднем цена на объекты, которые к ней относятся, росла на 200%, а с начала 2020 года госбюджет получил от малой приватизации уже более 4,5 млрд грн. Это в 4 раза больше, чем в докоронакризисном 2019 году, и в 8 раз больше чем в 2018 году.

В этом году мы начали совместный с Минюстом проект по приватизации неработающих тюрем, продолжается приватизация комбинатов хлебопродуктов, неработающих спиртзаводов по программе демонополизации спиртовой отрасли. И здесь у нас также есть успешные кейсы – как приватизация в июне этого года Дунаевецкого КХП за четверть миллиарда, имущества неработающего Львовского пенитенциарного заведения за 400 млн грн и т.д. ", - отметил Сенниченко.

В 2021 на аукционы большой приватизации будут выставлены ОГХК, завод "Большевик", "Президент отель". Стартовая цена ОГХК составляет 3,7 млрд грн.