СНБО вводит полный пакет санкций против Фирташа и Фукса

Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина, - заявил Данилов.

Он также добавил, что санкции были введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

"Как и обещал президент Украины Владимир Зеленский, власть начинает наводить порядок в сфере недропользования, и мы договорились, что до 1 сентября все лицензии, которые есть в нашей стране, будут на Геоинформационном портале. Вы все их будете видеть. Все лицензии, которые есть у нас, а их больше 3 тыс., все общество будет знать, где они находятся, в каком состоянии, кто является их владельцем, и на основании чего и когда они их получили", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что санкции на Фирташа связаны с "его участием в титановом бизнесе".

"Это поставка сырья, которое потом идет и это отслежено нашими разведчиками, на военные объекты РФ. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - пояснил он.

Кроме того, подчеркнул Данилов, помимо Фирташа санкции будут применены "на те предприятия, которые непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере".

По словам секретаря СНБО, санкции в отношении Фукса применены в связи с компанией "Голден деррик".

Он пояснил, что речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. Данилов пояснил, что эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком - Виталием Лупето - по одному адресу в Александрии (Кировоградская область).

"И через очень короткое время этот человек получил 19 лицензий на углеводороды. Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы на этом настаивали на наших заседаниях, и сегодня, как результат этих проверок, в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций именно за участие в этих процессах и этих вещах", - отметил Данилов.

В свою очередь Фукс в январе 2021 года сообщил в интервью "Радио НВ", что окончательно отказался от возможного участия в этих активах.

"Долго проверяли их, смотрели. Это - greenfield, очень рискованный. Там пустая земля. Нужны очень дешевые деньги чтобы рисковать. У меня есть, где размещать деньги более выгодно", - пояснил бизнесмен.