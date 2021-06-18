СНБО ввел санкции против юридических и физических лиц, связанных со спецслужбами России

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций в отношении четырех юридических и шести физических лиц, связанных со спецслужбами Российской Федерации.

Об сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО 18 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны", - рассказал Данилов.

"Также было установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США и обвиняются правоохранительными органами США в рамках уголовного процесса за совершение кибератак в отношении США", - добавил он.

Как сообщалось, вирус NotPetya (изначально идентифицированный как Petya.A), одна из версий вредоносной программы Petya, массово атаковал компьютеры 27 июля 2017 года. Вирус блокировал работу компьютера, а за восстановление работы требовал заплатить порядка $300 в биткоинах. Сначала атака распространилась в Украине, где атаке подверглись финансовые предприятия, государственные органы, энергетические и транспортные компании, другие организации.

Позднее об атаке сообщили российские компании, в частности, "Роснефть" и "Башнефть", а также металлургическая компания Evraz. Вирус атаковал и другие страны. В десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14 месте.

В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.

В октябре 2020 года судебные власти США выдвинули шестерым гражданам РФ обвинения в компьютерных атаках, направленных против ряда стран, в том числе в распространении вируса NotPetya. По информации Министерства юстиции США, все шесть фигурантов дела - Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин - сотрудники российской разведки, несущие службу в подразделении 74455 ГРУ. По мнению американских следователей, это же подразделение стоит за попытками РФ повлиять на результаты выборов 2016 года в США.