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Дорогу в аэропорт "Борисполь" частично перекроют на два месяца, – "Укравтодор"

Новини БізнесЦензор Транспорт

Дорогу в аэропорт

Движение от выезда из Киева в направлении аэропорта "Борисполь" с 23 июня будет временно перекрыто в связи с ремонтными работами на дороге М-03 на 18-километровом участке (км 18+000 - км 35+950), ведущем к аэропорту.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram.

"Во вторник, 22 июня, стартуют ремонтные работы на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Речь идет о 18-километровом участке (км 18+000 - км 35+950), который ведет в МА "Борисполь". С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении города Борисполь. Движение в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева", - сказано в сообщении

Результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка. 

Завершить все ремонтные работы планируется до 20 августа 2021 года.

Отмечается, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на вышеупомянутом участке проводилась в 2004 году. Дорога содержалась в надлежащем состоянии только путем эксплуатационного содержания.

Ранее, как сообщалось, "Укравтодор" заявил о намерении отказаться от проектов текущего среднего ремонта дорог с 2022 года. В то же время те объекты, на которых уже начаты работы, будут заканчиваться в рамках текущего среднего ремонта.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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Топ коментарі
+4
Все в нас так по рагульському, - щоб ліхтарі вчепити і знаки, треба всю трасу перекривати... Щоб автомат в трансформаторі поміняти, треба на цілий день світло виключити і 5 васів будуть сиділи біля трансформатора і курити...
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18.06.2021 20:09
+2
Если бы все такие дороги были, как до Аэропорта Борисполь, нам бы их ремотировать не приходилось и зачем они это делают? Вопрос риторический просто грабят народ и удавку от процентов навешивают, что органами расплачивались, так еще и неудобства от перекрытия дорог чинят, и еще пиарятся садисты конченные.
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18.06.2021 19:39
+1
Результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка.Источник: https://biz.censor.net/n3272331
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19.06.2021 12:34
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Если бы все такие дороги были, как до Аэропорта Борисполь, нам бы их ремотировать не приходилось и зачем они это делают? Вопрос риторический просто грабят народ и удавку от процентов навешивают, что органами расплачивались, так еще и неудобства от перекрытия дорог чинят, и еще пиарятся садисты конченные.
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18.06.2021 19:39 Відповісти
Все в нас так по рагульському, - щоб ліхтарі вчепити і знаки, треба всю трасу перекривати... Щоб автомат в трансформаторі поміняти, треба на цілий день світло виключити і 5 васів будуть сиділи біля трансформатора і курити...
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18.06.2021 20:09 Відповісти
Результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка.Источник: https://biz.censor.net/n3272331
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19.06.2021 12:34 Відповісти
Зе команда - шапито,
Наче краще да не то)))
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18.06.2021 23:31 Відповісти
в нормальной стране,эту дорогу сделали бы за неделю. а у нас два месяца мучений,с результатом до первой зимы.
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19.06.2021 12:54 Відповісти
писец .. во вторник собрался в Харьков ехать...
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19.06.2021 21:54 Відповісти
Раньше выедь) это все ж только до Борисполя, дальше должно быть без пробок
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19.06.2021 23:22 Відповісти
ту дорогу еще к олимпиаде 80 строили.. правда внизу бетон
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19.06.2021 23:53 Відповісти
Це єдина нормальна дорога в Україні була, автомагісталь. Може краще ремонтувати ті дороги, де колеса можна загубити, а не заради показухи, черговий раз ремонтувати відрізок "Київ-аеропорт Бориспіль"?
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20.06.2021 14:16 Відповісти
Ну вот скажите 18 километров далеко не самой плохой дороги в Украине (если ,мать ее ,не самой лучшей) так сильно нуждаются в дорогущем и долгосрочном ремонте??? Постройте утырки лучше объездную мимо долбанного Борисполя, жители Борисполя скажут спасибо за чистый воздух, водители ,которым не придется тратить от 40 минут до часа чтобы проехать Борисполь насквозь, скажут огромнейшее СПАСИБО, нет, мы потратим бабло на то, что и так нормальное, а вы давитесь дальше в бесконечной бориспольской пробке........ Логика!!!! Здравый смысл!!!! Где ж Вы???? На кого ж Вы нас покинули?????
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22.06.2021 11:21 Відповісти
 
 