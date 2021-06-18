Украинскому бизнесу помогут выйти на альтернативные рынки, если Беларусь примет ограничительные меры, – МИД

Министерство иностранных дел поможет украинскому бизнесу выйти на альтернативные рынки, если Беларусь примет необоснованные ограничительные меры.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник на заседании Комитета поддержки экспорта и инвестиций Киевской торгово-промышленной палаты.

Сеник заверил предпринимателей в полной поддержке со стороны МИД Украины и пригласил представителей бизнеса обращаться в Совет экспортеров и инвесторов при МИД по вопросам поддержки выхода украинских товаров и услуг на иностранные рынки, привлечении инвестиций в Украину и развития въездного туризма.

Так, во время мероприятия представители бизнеса и власти обсудили практику применения необоснованных ограничительных мер со стороны Беларуси.

Сеник напомнил участникам об инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы: "Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел. Совместно с Министерством экономики Украины мы уже прилагаем усилия, чтобы найти нашим компаниям альтернативные рынки продажи товаров".

Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины – площадка, на которой МИД аккумулирует информацию о инвестиционные и торговые возможности по всему миру, а также способствует налаживанию деловых контактов между украинскими экспортерами и импортерами за рубежом.

Ранее, как сообщалось, Беларусь ограничила импорт украинских товаров. Ограничения коснулись кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит из ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, ампул, сельхозтехники, стиральных машин и мебели.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.