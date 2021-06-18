Украинскому бизнесу помогут выйти на альтернативные рынки, если Беларусь примет ограничительные меры, – МИД
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Министерство иностранных дел поможет украинскому бизнесу выйти на альтернативные рынки, если Беларусь примет необоснованные ограничительные меры.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник на заседании Комитета поддержки экспорта и инвестиций Киевской торгово-промышленной палаты.
Сеник заверил предпринимателей в полной поддержке со стороны МИД Украины и пригласил представителей бизнеса обращаться в Совет экспортеров и инвесторов при МИД по вопросам поддержки выхода украинских товаров и услуг на иностранные рынки, привлечении инвестиций в Украину и развития въездного туризма.
Так, во время мероприятия представители бизнеса и власти обсудили практику применения необоснованных ограничительных мер со стороны Беларуси.
Сеник напомнил участникам об инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы: "Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел. Совместно с Министерством экономики Украины мы уже прилагаем усилия, чтобы найти нашим компаниям альтернативные рынки продажи товаров".
Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины – площадка, на которой МИД аккумулирует информацию о инвестиционные и торговые возможности по всему миру, а также способствует налаживанию деловых контактов между украинскими экспортерами и импортерами за рубежом.
Ранее, как сообщалось, Беларусь ограничила импорт украинских товаров. Ограничения коснулись кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит из ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, ампул, сельхозтехники, стиральных машин и мебели.
Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.
Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.
Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.
Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.
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