Украина завершила весеннюю посевную кампанию

В Украине завершена весенняя посевная кампания. По состоянию на 17 июня агропроизводители посеяли 7,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100% от прогноза.

Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

Также сообщается, что сев гречихи, проса и сои продолжается.

Таким образом, площади под основными культурами по состоянию на 17 июня составляют:

подсолнечник – 6,5 млн га;

кукуруза – 5,3 млн га;

ячмень – 1,35 млн га;

сахарная свекла – 227,1 тыс. га;

пшеница яровая – 176,02 тыс. га;

горох – 241,9 тыс. га;

овес – 193,8 тыс. га.

Ранее, как сообщалось, Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.