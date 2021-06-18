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Украина завершила весеннюю посевную кампанию

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Украина завершила весеннюю посевную кампанию

В Украине завершена весенняя посевная кампания. По состоянию на 17 июня агропроизводители посеяли 7,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100% от прогноза.

Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

Также сообщается, что сев гречихи, проса и сои продолжается.

Таким образом, площади под основными культурами по состоянию на 17 июня составляют:

  • подсолнечник – 6,5 млн га;
  • кукуруза – 5,3 млн га;
  • ячмень – 1,35 млн га;
  • сахарная свекла – 227,1 тыс. га;
  • пшеница яровая – 176,02 тыс. га;
  • горох – 241,9 тыс. га;
  • овес – 193,8 тыс. га.

Ранее, как сообщалось, Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Информационно-аналитический портал АПК Украины


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