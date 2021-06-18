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Украина завершила весеннюю посевную кампанию
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В Украине завершена весенняя посевная кампания. По состоянию на 17 июня агропроизводители посеяли 7,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100% от прогноза.
Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.
Также сообщается, что сев гречихи, проса и сои продолжается.
Таким образом, площади под основными культурами по состоянию на 17 июня составляют:
- подсолнечник – 6,5 млн га;
- кукуруза – 5,3 млн га;
- ячмень – 1,35 млн га;
- сахарная свекла – 227,1 тыс. га;
- пшеница яровая – 176,02 тыс. га;
- горох – 241,9 тыс. га;
- овес – 193,8 тыс. га.
Ранее, как сообщалось, Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных.
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.
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