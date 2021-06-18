Банки предоставили кредитов по госгарантиям на 3,3 миллиарда, – Минфин

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по состоянию на 1 июня 2021 года 10 банками предоставлено 1570 кредитов на общую сумму 3,27 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Обязательства по основному долгу, который частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1,54 млрд грн. Это около 39% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн).

При этом в мае текущего года предоставлено 297 кредитов на сумму 778 млн грн с обязательством по долгу в 372 млн грн.

За первые четыре месяца работы программы "Приватбанк" полностью исчерпал лимит гарантий - 100%, выдав 936 кредитов на общую сумму 852 млн грн. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует город Киев - 343 млн грн. Также значительным спросом программа пользуется в Львовской (206 млн грн) и Киевской (191 млн грн) областях.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере сельского хозяйства (1 077), оптовой и розничной торговли (933) и перерабатывающей промышленности (745).

Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил Укрэксимбанк агентом гаранта.

Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.