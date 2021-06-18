Украина ожидает заключения соглашения о "промышленном безвизе" до конца года, – торгпред

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка ожидает заключения соглашения о так называемом промышленном безвизе с ЕС (Соглашение АСАА) до конца 2021 года.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Как отмечается, заключение соглашения АСАА станет сигналом всему миру, что в Украине нормальное промышленное производство, которому можно доверять. Украина уже имеет положительную оценку первого этапа оценивания украинской инфраструктуры качества. В сентябре начнется второй этап оценивания отдельных составляющих.

"По "промышленному безвизу" мы прошли первую бумажную стадию по оцениванию и уже имеем положительную оценку. В сентябре начнется второй этап по оцениванию метрологии. Надеюсь, к концу года мы придем к подписанию Соглашения АССА. Главный эффект будет заключаться в одном - это самая большая инвестиция в доверие к украинским производителям", - подчеркнул Качка.

В соответствии с национальной экономической Стратегией-2030 одним из приоритетных векторов развития является промышленность. Поддержка этого сектора для обеспечения ее эффективности и конкурентоспособности будет способствовать укреплению позиции на рынках сбыта, интеграции украинских производителей в глобальные цепочки стоимости, наращиванию объемов производства и экспорта, а также созданию новых рабочих мест.

Среди шагов, которые правительство планирует предпринять для развития укранской промышленности - стимулирование привлечения инвестиций, улучшение доступа к финансам, внедрение Индустрии 4.0, содействие региональному развитию, развитие индустриальных парков, внедрение инновационных технологий, развитие украинского машиностроения, химической, агро- и пищевой промышленности, развитие оборонно-промышленного комплекса.

Ранее, как сообщалось, Миссия ЕС позитивно оценила готовность Украины к промышленному безвизу.