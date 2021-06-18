Госспецсвязи закупила пикапов Mitsubishi на 9,9 миллиона
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Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации договорилась о закупке 9 автомобилей Mitsubishi L200 на общую сумму 9,89 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные портала ProZorro, передает Интерфакс-Украина.
Так, по результатам тендеров Госспецсвязи закупило у ООО "Мегакарс" девять автомобилей повышенной проходимости (4х4) специального назначения на базе Mitsubishi L200 по 915 749 грн каждый.
Напомним, в апреле Национальная полиция Украины договорилась о закупке 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 млн грн.
Джерело: Интерфакс-Украина
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