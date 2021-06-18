Зеленский приобрел облигации внутреннего займа на 2,7 миллиона

Президент Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на сумму 2,774 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций.

Отмечается, что глава государства приобрел 100 штук гособлигаций через "ОТП Банк". Номинальная стоимость одной ценной бумаги на дату приобретения собственности составила 27 345 грн.

Кроме того, Зеленский получил доход от погашения ОВГЗ в размере 2,781 млн грн.

Напомним, согласно декларации, доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили 22,75 млн грн.