Фонд госимущества передает "Гостиный двор" в управление Министерству культуры

Фонд государственного имущества передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram.

Он также добавил, что 17 июня состоялось первое заседание комиссии по вопросам епердачи памятника национального значения. В ее состав вошли представители министерства, заповедника "София Киевская" и Фонда госимущества.

"А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача "Гостиного двора" в управление МКИП состоится 29 июня", – отметил Ткаченко.

По его словам, после завершения передачи начнется разработка проектно-кошторисной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

Ранее, Кабинет министров изменил категорию памяток "Комплекс сооружений Контактовой площади" и "Гостиный двор" в Киеве на категорию национального значения.

Напомним, Фонд госимущества оценил стоимость работ по реконструкции Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве 500 млн грн.